"Мама померла в Бучі": Марічка Падалко розповіла про особисту драму Єгора Соболєва

Марічка Падалко відверто розповіла про ситуацію з родичами Єгора Соболєва.

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Єгор Соболєв відмовився від своїх батьків / Колаж Главред, фото Instagram / yehorsoboliev, marichkapadalko

Ведуча телеканалу "1+1 Україна" та марафону новин Марічка Падалко розповіла, чому її чоловік Єгор Соболєв остаточно перервав спілкування зі своїми рідними.

Як поділилася вона в інтерв'ю Обозреватель, родичі Соболєва, які проживають в російській Анапі, відмовляються засуджувати кремлівську агресію, стверджуючи, що "не все так однозначно".

"І не хоче обговорювати перспективи такого спілкування, - каже Марічка Падалко. - Під час визволення Київської області вони з побратимами стояли на позиції між Бучею та Ірпенем. Це було складне місце, яке сильно обстрілювалося. Крім того, я думаю, що він занадто багато побачив там, і коли батьки писали йому щось про те, що "не все так однозначно", він мені сказав, що його мама померла тоді в Бучі", - поділилася ведуча.

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Вона також додає, що російські родичі регулярно приїжджали в Україну.

"До 2013 року їздили до них в гості в Анапу. Після початку війни в 2014 році на якийсь час припинили спілкування з політичних причин. А потім вони до нас приїжджали двічі. Востаннє були перед початком карантину. Ходили в школу на останній дзвоник, на закриття танцювальних сезонів, футбольні матчі – вони бачили весь наш контент: гімн, прапори, у нас досить патріотична школа. Ми вже навчилися підтримувати спілкування як родичі, поки не почалася повномасштабна війна", - додає вона.

Зазначимо, що Єгор Соболєв є уродженцем Росії. Пізніше його мама переїхала в Донецьк, а потім знову повернулася з сином в Росію, місто Сахалін. Тим часом, Соболєв не залишився жити в країні на болотах, а приїхав жити до бабусі в Україну.

Соболєв приєднався до тероборони ще до початку Великої війни – підписав контракт резервіста з 130-м батальйоном ТрО Києва. Він тримав оборону Києва з найперших хвилин вторгнення російських окупантів.

Нагадаємо, раніше українська телеведуча Марічка Падалко, поділилася зворушливим відео, як її доньки зустрілися зі своїм батьком Єгором Соболєвим, який служить у ЗСУ.

Раніше також телеведуча Марічка Падалко в ефірі програми ЖЗЛ, яка виходить на 1 + 1, розповіла про те, як почалася війна і про те, як справлялася їхня сім'я з цією ситуацією.

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