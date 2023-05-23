Максим Галкін вперше розповів, як втік з РФ на початку повномасштабної війни

Чоловік Пугачової відповів на наклеп і образи закоренілої путіністки з поганою пам'яттю Тетяни Васильєвої.

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Максим Галкін спростував слова Тетяни Васильєвої про його втечу / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru, скріншот YouTube

Російський шоумен і ведучий, визнаний в країні-окупанті іноземним агентом, Максим Галкін покинув рф разом з родиною на початку повномасштабної війни. Раніше він не розкривав подробиці того, як було прийнято це рішення, і коли саме для нього стало очевидно, що він більше не хоче називати країну на болотах своїм домом.

На відвертість його підштовхнуло обурення, викликане наклепницьким інтерв'ю літньої акторки-путіністки Тетяни Васильєвої. Пропагандистка називала шоумена сволотою, і заявила, що Галкін давно планував втечу, та виїхав з рф відразу після зйомок передачі з нею в головній ролі.

"Ведучий він чудовий. А як людина? Я не знаю, яка він людина. Тільки знаю, що він - сволота. Ну поїхав, і сиди там. Навіщо нас обливати брудом? Це сволочизм", - заявила Васильєва.

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Галкін не зміг пройти повз таку обурливу брехню, і вирішив на своїй сторінці в Instagram відновити правильну хронологію подій. "Артистка стверджує, що я виїхав з країни на наступний ранок після зйомок, це також брехня. Програма з Васильєвою знімалася 21 лютого 2022 року. Після цього 23, 24 та 25 лютого 2022 року я зняв ще цілий пул програм "Краще за всіх!". Я поїхав 26 лютого на роботу до Лондона. І вже звідти прийняв рішення виїхати 28 лютого в Ізраїль", - розповідає комік.

Потім він спростував і теорію Васильєвої про те, що планував втечу з рф заздалегідь: "Мабуть для цього я вкладав десятки мільйонів в наш будинок під Москвою, садив десятки дерев в нашому саду і мав єдиний рахунок за кордоном в Ізраїлі, на якому до того моменту було 30 тисяч доларів і яким я вже кілька років не користувався. Грандіозна стратегія".

Втім, Галкін не здивований заявами Тетяни Васильєвої, тому що акторка пізніше в інтерв'ю сама зізналася, що з пам'яттю у неї туго в принципі.

Дивіться відеорепортаж про те, як Алла Пугачова і Максим Галкін з улюбленців перетворилася на персон нон-грата в країні-окупанті:

Раніше Максим Галкін під час одного зі своїх монологів зізнався, що президентство Володимира Зеленського зробило його життя нестерпним, однак він щиро бажає Україні незалежності та цілісності.

Також стало відомо, що Комік Юрій Гальцев, з яким Галкін перестав спілкуватися через підтримку клоуном війни в Україні, ображається на Максима за те, що у того вистачило совісті не мовчати про злочини країни-агресора.

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