Люди плакали: Kalush Orchestra зірвали шквал овацій виступом у фіналі Євробачення 2022

Українці запалили сцену Євробачення 2022 року потужним виступом.
Сьогодні, 14 травня, в італійському Турині проходить фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.
Нашу країну представляє група Kalush Orchestra, яка просто підкорила всіх глядачів.
Зал гаряче вітав український гурт і буквально стоячи і зі сльозами на очах аплодував весь виступ.
Відеоряд до пісні Stefania був представлений материнськими символами.
Материнський погляд зі сльозами на очах і мамині руки, що стали візуальним оберегом для хлопців на сцені.
Перед поїздкою в Турин, фронтмен групи Kalush Orchestra Олег Псюк зізнався, що пісня була написана до війни і присвячувалася мамі.
Однак з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну пісня Stefania набула нових значень - для кожного українця ця пісня ще про матір-Україну.
Дивіться також, як Україна пройшла у фінал Євробачення 2022:
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