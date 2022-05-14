Люди плакали: Kalush Orchestra зірвали шквал овацій виступом у фіналі Євробачення 2022

Євробачення 2022 Україна / eurovision.tv

Сьогодні, 14 травня, в італійському Турині проходить фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

Нашу країну представляє група Kalush Orchestra, яка просто підкорила всіх глядачів.

Зал гаряче вітав український гурт і буквально стоячи і зі сльозами на очах аплодував весь виступ.

Відеоряд до пісні Stefania був представлений материнськими символами.

Материнський погляд зі сльозами на очах і мамині руки, що стали візуальним оберегом для хлопців на сцені.

Перед поїздкою в Турин, фронтмен групи Kalush Orchestra Олег Псюк зізнався, що пісня була написана до війни і присвячувалася мамі.

Однак з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну пісня Stefania набула нових значень - для кожного українця ця пісня ще про матір-Україну.

Дивіться також, як Україна пройшла у фінал Євробачення 2022:

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