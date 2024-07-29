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Леді Гага виходить заміж: стало відомо, хто обранець зірки

Андрій Ганчук
29 липня 2024, 20:15
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Американська артистка і співачка Леді Гага на полях літніх Олімпійських ігор у Парижі зустрілася з французьким прем'єр-міністром Габріелем Атталем.
Леді Гага
Леді Гага виходить заміж за свого бойфренда, з яким разом уже чотири роки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Відома американська співачка Леді Гага опинилася на літніх Олімпійських іграх, які цими днями проходять у Парижі. Там вона зробила несподівану заяву.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь опублікував відео зустрічі з Леді Гагою, на якій вона випадково проговорилася про те, що бізнесмен Майкл Поланскі - "її наречений".

Причому до цього Гага нічого не говорила про пропозицію від Поланскі, проте відомо, що вони вже 4 роки разом. З приводу планів на весілля артистка коментарів не давала.

відео дня

Як відомо, Майкл Поланскі - виконавчий директор благодійного фонду Parker Foundation та інвестор у розвиток медичних технологій, особливо в напрямку боротьби з раком.

Дивіться фрагмент відео зустрічі Леді Гага з Атталем:

Леді Гага
Леді Гага зустрілася з прем'єром Франції Атталем / Скріншот ТікТок Г. Атталь
@gabriel_attal

Спасибі вам Lady Gaga за ваш приголомшливий виступ на церемонії відкриття. Від нього перехоплювало подих. ??

♬ son original - Gabriel Attal

Примітно, у 2018 році Гага була заручена зі своїм концертним директором Крістіаном Каріна. Втім, до весілля справа так і не дійшла.

Сімейний союз із Поланскі буде першим шлюбом зірки.

Леді Гага - цікаві новини з життя зірки:

Раніше Главред показав, який вигляд Леді Гага має без макіяжу.

Дівчина у звичайному житті не носить екстравагантного вбрання і виглядає мило.

На початку червня пішли чутки про те, що Леді Гага вагітна первістком. Папараці сфотографували співачку і припустили, що дівчина в цікавому положенні.

Леді Гага прокоментувала чутки про свою вагітність - зокрема, вона спростувала чутки. Утім, уважні фанати помітили, що співачка не показала в кадрі свою фігуру.

Хто така Леді Гага?

Леді Гага (справжнє ім'я - Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта) - американська співачка, авторка пісень, продюсерка, акторка. Володарка премій "Оскар" (2019) і "Золотий Глобус" (2016, 2019), а також одинадцяти статуеток "Греммі". Дискографія Леді Гаги налічує 7 студійних альбомів, 32 сингли та 19 відеокліпів.

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