Пропагандисти готові нескінченно говорити про Аллу Пугачову.

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Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте спокійно спілкуються / фото: instagram.com/alla_orfey/, instagram.com/orbakaite_k/

Дочка російської співачки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте поділилася радісною новиною. Як розповіла співачка, вона випустила нову пісню, якраз відразу ж після релізу своєї власної матері.

Як пишуть пропагандисти, Крістіна Орбакайте вирішила таким чином конкурувати зі своєю матір'ю Аллою Пугачовою. "Мій новий сингл "Опасно". Для тих, хто кинув виклик своїм почуттям", - повідомила вона про нову пісню.

Пропагандисти вважають, що Орбакайте могла була й пізніше зробити анонс про свою нову пісню. Саме в цьому вони побачили те, що Орбакайте буквально кинула виклик своїй матері.

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Хто така Крістіна Орбакайте? Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).

У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

Крістіна Орбакайте - останні новини по темі

Нагадаємо, Крістіна Орбакайте лаконічно привітала Аллу Пугачову з 75-річчям. У своїх соцмережах Орбакайте опублікувала архівні кадри з мамою і коротко підписала пост. Але пропагандистські росЗМІ, звісно ж, у своїй манері написали, що донька "відбулася" від матері в її ювілей та іншу нісенітницю.

А також Крістіна Орбакайте похвалилася яскравим виходом у креативній сукні із зображенням її матері Алли Пугачової.

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