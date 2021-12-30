Як зараз виглядає вдова Миколи Караченцова - 73-річна актриса Людмила Поргіна

Людмила Поргіна та Микола Караченцов / teleprogramma.pro

73-річна актриса, вдова Миколи Караченцова Людмила Поргіна вразила фанатів вражаючим перетворенням.

На одну зі зйомок передноворічного шоу жінка з'явилася у вкрай ексцентричному образі - з яскраво-рожевим волоссям, в рожевому брючному костюмі, з помітним макіяжем і крупними прикрасами.

Ексцентричну зовнішність Людмила Андріївна "привезла" з Дубая, де раніше часто проводила зиму з покійним чоловіком.

За словами актриси, їй захотілося краси. Вона дуже задоволена результатом свого перетворення, а ось її домашній улюбленець - кіт, не відразу визнав господиню, образився і навіть поліз битися.

Яскравим фото і запальним відео з "оновленою" Поргіною поділився світський журналіст Денис Сорокін.

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Людмила Поргіна в новому образі / Колаж - instagram.com/felixgrozdanov / instagram.com/denissorokin555

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Раніше стало відомо, що у 84-річного Джека Ніколсона серйозні проблеми зі здоров'ям - у актора діагностували деменцію.

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