Як зараз виглядає вдова Миколи Караченцова - 73-річна актриса Людмила Поргіна

Жінка зважилася на екстремальні зміни в зовнішності.
73-річна актриса, вдова Миколи Караченцова Людмила Поргіна вразила фанатів вражаючим перетворенням.
На одну зі зйомок передноворічного шоу жінка з'явилася у вкрай ексцентричному образі - з яскраво-рожевим волоссям, в рожевому брючному костюмі, з помітним макіяжем і крупними прикрасами.
Ексцентричну зовнішність Людмила Андріївна "привезла" з Дубая, де раніше часто проводила зиму з покійним чоловіком.
За словами актриси, їй захотілося краси. Вона дуже задоволена результатом свого перетворення, а ось її домашній улюбленець - кіт, не відразу визнав господиню, образився і навіть поліз битися.
Яскравим фото і запальним відео з "оновленою" Поргіною поділився світський журналіст Денис Сорокін.
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Раніше стало відомо, що у 84-річного Джека Ніколсона серйозні проблеми зі здоров'ям - у актора діагностували деменцію.
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