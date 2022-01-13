Як зараз виглядає піжон-красунчик з серіалів Не народися вродливою і Бідна Настя Петро Красилов

Кадр з т/с Не родись красивою / imdb.com

З кінця зйомок гучного серіалу Не народися вродливою пройшло без малого 16років. Тоді теленовинка дала старт для кар'єри багатьом молодим і талановитим акторам. Серед них був і Петро Красилов, який зіграв близького друга головного героя - ловеласа і піжона Романа Малиновського.

Сьогодні Красилов практично не з'являється на екранах, проте як і раніше відданий акторському ремеслу.

В інтерв'ю Тетяні Устиновій Петро Красилов повідав, що на телебачення його не кличуть через сильні зміни в зовнішності. Актор дуже набрав у вазі, його не впізнають, адже пам'ятають тим юним і худеньким парубком, яким він з'явився глядачеві в серіалах Бідна Настя і Не народися вродливою.

Втім, сам Красилов з цього приводу не засмучується: "У мене інші габарити, інші форми... Мене особисто не лякає перехід з одного амплуа в інше амплуа. Мені навпаки це цікавіше, як людині, яка займається такою складною професією, як акторське мистецтво".

Якщо кар'єра Красилова на телебаченні переживає не найкращі часи, на його роботу в театрі, здається, пара зайвих кіло нітрохи не вплинула - артист активно бере участь в п'єсах і постановках (на даний момент він задіяний в чотирьох) і служить в театрі РАМТ.

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Як зараз виглядає Петро Красилов, який зіграв Романа Малиновського в Не народись вродливою / instagram.com/krasilov_work

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