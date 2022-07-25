Досить Росії: Алла Пугачова і Максим Галкін переїдуть в США на ПМЖ

Максим Галкін і Алла Пугачова переїжджають в США / instagram.com/maxgalkinru

Російський комік і шоумен Максим Галкін разом з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, покинули РФ в перші дні повномасштабної війни в Україні на знак незгоди з військовою політикою Кремля.

Пара осіла спершу в Ізраїлі, потім - в Латвії. Але в ЗМІ час від часу з'являються чутки про те, що артисти сумують за батьківщиною, що розв'язала війну, і шукають способи повернутися в Росію, або навіть вже зробили це.

Однак нещодавно плітки спростував екс-депутат Держдуми РФ Роман Худяков. Він заявив, що: "Пугачова і Галкін назавжди переїдуть в США. Сім'я Галкіних вже займається переоформленням і продажем нерухомості в Росії". Про це повідомляє один з російських Telegram-каналів.

Зіркова пара новину про переїзд в Америку поки не коментує. Відомо, що Галкін запланував гастролі на весну 2023 року в США.

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Раніше Максим Галкін емоційно відреагував на вимогу фанатів повернути Аллу Пугачову в РФ. Комік підкреслив, що співачка - не меблі, і сама керує своїми пересуваннями.

Пізніше шоумен Максим Галкін похвалився природною красою, без фотошопу і фільтрів, своєї 73-річної дружини - російської співачки Алли Пугачової.

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