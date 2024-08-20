Олена Зеленська зустрілася зі своєю найкращою подругою під час важливого візиту

Перша леді України Олена Зеленська разом зі своїм чоловіком Володимиром Зеленським відвідала "Школу супергероїв" у Кривому Розі.
На своїй сторінці в соцмережах Зеленська поділилася, як пройшов візит і перевірила результати співпраці.
"Під час візиту до міста ми з президентом спеціально заїхали сюди, щоб побачити результат цієї співпраці. Команді фонду важливо, щоб це місце надихало, давало надію і підтримку для швидкого одужання", - написала перша леді.
Також Зеленська зустрілася зі своєю найкращою подругою - Іриною Пікальовою (на фото в синьому костюмі).
"Цього року фонд профінансував створення шести "Шкіл супергероїв", залучивши кошти іноземних партнерів. Окрім Кривого Рогу, такі освітні класи при лікарнях працюватимуть у Вінниці, Рівному, Львові, Одесі та Полтаві. Перші три з них уже відкриті та готові до нового навчального року. Уже сьогодні справжні супергерої в усіх цих закладах - діти, які, незважаючи на обставини, продовжують навчатися та розвиватися", - написано в повідомленні.
Хто така Олена Зеленська?
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
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Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я та продемонструвала особливу брошку із символічним підтекстом.
А також під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".
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