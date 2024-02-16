Єфросиніна показала рідкісне фото з донькою, яка забороняє її викладати в соцмережі

Українська телеведуча і громадська активістка Маша Єфросиніна показала рідкісне фото зі своєю донькою Наною, якій саме сьогодні, 16 лютого виповнилося 20 років.
Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, її просто "криє" в цей день.
"Сьогодні тобі виповнилося 20 років, моя єдина і неповторна Нана. Я люблю тебе! Люблю сильно і безмежно. І бажаю тільки щасливої долі!" - написала телеведуча.
Вона також записала сторіз, де зі сльозами на очах, вона розповідає, що донька не дозволила їй постити фото у свій день народження, а дала дозвіл лише запостити фото, де вона маленька.
Пізніше Єфросиніна опублікувала сторіс, де пояснила, чому їй цього дня сумно.
Раніше Маша Єфросиніна відреагувала на черговий підлий обстріл України та її цивільної інфраструктури російськими окупантами. У суботу, 30 грудня, росіяни вдарили ракетами по центру Харкова.
Раніше також Єфросиніна розповіла, що відзначала новорічні свята з чоловіком-військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим за кордоном і викликала невдоволення українців.
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