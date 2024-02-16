Єфросиніна показала рідкісне фото з донькою, яка забороняє її викладати в соцмережі

Телеведуча переживає важливий життєвий етап.

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Маша Єфросиніна показала рідкісне фото / Колаж Главред, фото Instagram/mashaefrosinina

Українська телеведуча і громадська активістка Маша Єфросиніна показала рідкісне фото зі своєю донькою Наною, якій саме сьогодні, 16 лютого виповнилося 20 років.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, її просто "криє" в цей день.

"Сьогодні тобі виповнилося 20 років, моя єдина і неповторна Нана. Я люблю тебе! Люблю сильно і безмежно. І бажаю тільки щасливої долі!" - написала телеведуча.

відео дня

Маша Єфросиніна з донькою / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Вона також записала сторіз, де зі сльозами на очах, вона розповідає, що донька не дозволила їй постити фото у свій день народження, а дала дозвіл лише запостити фото, де вона маленька.

Пізніше Єфросиніна опублікувала сторіс, де пояснила, чому їй цього дня сумно.

Маша Єфросиніна привітала дорослу доньку з днем народження / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Раніше Маша Єфросиніна відреагувала на черговий підлий обстріл України та її цивільної інфраструктури російськими окупантами. У суботу, 30 грудня, росіяни вдарили ракетами по центру Харкова.

Раніше також Єфросиніна розповіла, що відзначала новорічні свята з чоловіком-військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим за кордоном і викликала невдоволення українців.

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