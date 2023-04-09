Джентльмени надають перевагу блондинкам: у Керема Бюрсіна новий роман - ЗМІ

Нова обраниця "Серкана Болата" - повна протилежність Ханде Ерчел.

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Керем Бюрсін зустрічається з Мехтап Алгюль - ЗМІ / instagram.com/thebursin, instagram.com/mehtapalgul

У 2021 році до Керема Бюрсіна і Ханде Ерчел разом з приголомшуючим успіхом серіалу "Постукайся у мої двері" прийшло і велике кохання: актори, які грали пару, і справді закохалися.

На жаль, щастя їх тривало недовго - вже навесні 2022 стало відомо про розставання Ерчел і Бюрсіна. З тих пір особисте життя колишніх коханих стало користуватися підвищеною увагою.

Нещодавно стало відомо, що Ханде стала зустрічатися з молодим турецьким мільярдером Хаканом Сабанджі. І поки шанувальник жаліли Керема, сам актор на місці не стояв. У нього зав'язалися романтичні стосунки з популярною в Туреччині б'юті-блогеркою Мехтап Алгюль.

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Про це повідомляє турецький CNN з посиланням на власні джерела. Подробиці нового роману поки не розкриті, більше того - ні Бюрсін, ні Алгюль поки не коментують свої стосунки.

Між тим шанувальники Керема Бюрсіна відзначають, що Мехтап більше підходить йому за типажем, ніж Ханде - до неї актор зустрічався зі світловолосими дівчатами модельної зовнішності (наприклад, блогерка Данла Біліч та акторка Серенай Сарикая). Алгюль також відома своєю пристрастю до акторів - раніше їй приписували бурхливий роман з одруженим турецьким актором і коміком Уразом Кайгилароглу.

Мехтап Алгюль приписують роман з Керемом Бюрсіном / instagram.com/mehtapalgul

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