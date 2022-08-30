"Щоб не забували, яка я гарна": Леся Нікітюк знялася в сяючому образі

Леся Нікітюк нагадала фанатам, якою гарною може бути / instagram.com/lesia_nikituk

Модель, мандрівниця, телеведуча і волонтерка Леся Нікітюк вирішила нагадати шанувальникам, що вона не тільки дуже працьовита, але і неймовірно харизматична.

На своїй сторінці в Instagram вона виклала кадри з невеликої фотосесії, для якої позувала на тлі поля. Простий антураж і нехитрий наряд Нікітюк зуміла перетворити в чуттєву феєрію.

На фото ведуча постала в джинсах, облягаючій чорній кофті і мінімалістичних золотих прикрасах. Вітер грав з її волоссям, а сонце підсвічувало їх, як магічний ареол.

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"Щоб не забували, яка я гарна. Мирного дня! ❤️ Ми ще на один день ближче до перемоги дякуючи ЗСУ", - підписала серію знімків Никитюк.

У коментарях хвалять ведучу за бездоганний зовнішній вигляд. Прагнення Нікітюк до прекрасного підтримали Даша Астаф'єва, Маша Єфросиніна і Наталка Денисенко.

Леся Нікітюк нагадала фанатам, якою гарною може бути / instagram.com/lesia_nikituk

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