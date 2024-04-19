Більше не потрібен: Успенська обскакала Кіркорова

Тепер російські свята проходять під шансон.

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Філіп Кіркоров, Любов Успенська / колаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg, instagram.com/uspenskayalubov_official

Менеджер агентства з організації свят у терористичній Росії заявив, що Кіркоров і Басков більше не котируються в країні-окупанті.

Як цитує його пропагандистське видання КП, тепер російська душа вимагає шансону. Так, на корпоративи і весілля тепер кличуть не "королів" російської естради, а зрадницю Успенську і дружину кримінального авторитета - Ірину Круг.

"Найбільш затребувані жінки-виконавиці на приватних заходах зараз Любов Успенська та Ірина Круг. І обидві співають у жанрі шансон. Успенська виступає за гонорар від 3 мільйонів рублів - Любов нарозхват і на весіллях, і на днях народженнях, і на корпоративних заходах", - розповідає він.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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Зазначимо, раніше Анастасія Стоцька поділилася новим знімком із дітьми і викликала дискусію серед шанувальників через те, що вони дуже схожі на Кіркорова.

Раніше Філіп Кіркоров заявив, що його не "скасовували" після "голої" вечірки Насті Івлєєвої, а йому нібито потрібно було "перезавантажитися", тому він і зник з інформаційного простору.

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