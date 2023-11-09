Берегиня-мати: оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" представив шикарний національний костюм

У нього одягнеться представниця від України Ангеліна Усанова

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Україна представила національний костюм на" Міс Всесвіт " / Колаж Главред, фото Instagram/usanova.life, прес-служба конкурсу

Оргкомітет Міжнародного конкурсу "Міс Україна Всесвіт" продемонстрував національний костюм, в який одягнеться представниця від України Ангеліна Усанова.

Костюм в цьому році називається "Берегиня мати".

За інформацією телеграм-каналу "Культурна пральня", костюм розробила команда МÜ production, яка багато років створює концертний наряд для однієї з українських співачок.

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Берегиня-мати-костюм для Міс Всесвіту 2023 / прес-служба конкурсу

Відомо, що костюм створювався в Україні протягом півтора місяців. Для виробництва було використано 30-35 метрів шифонових і органзових тканин. Деякі елементи друкувалися на 3D-принтері. На тканині принт в хмарах і небі.

Берегиня-мати / прес-служба конкурсу

"На промо-фото в руках Ангеліна тримає фігурку янголятка, як символ безцінного життя кожної дитини", - повідомив канал.

Минулого року Україна вперше виграла в конкурсі нацкостюмів на "Міс Всесвіт". Тоді був концепт "Воїн світла", який розробила Леся Патока.

Нагадаємо, раніше українська учасниця Міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт" Вікторія Апанасенко, порадувала своїх фоловерів свіжими фото.

Раніше також Вікторія Апанасенко згадала короткий діалог з учасницею конкурсу з боку терористичної Росії Ганною Лінніковою, яка атакує мирну Україну своїми ракетами.

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