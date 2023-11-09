УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Берегиня-мати: оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" представив шикарний національний костюм

Олена Кюпелі
9 листопада 2023, 15:29
У нього одягнеться представниця від України Ангеліна Усанова
Україна представила національний костюм на
Україна представила національний костюм на" Міс Всесвіт " / Колаж Главред, фото Instagram/usanova.life, прес-служба конкурсу

Оргкомітет Міжнародного конкурсу "Міс Україна Всесвіт" продемонстрував національний костюм, в який одягнеться представниця від України Ангеліна Усанова.

Костюм в цьому році називається "Берегиня мати".

За інформацією телеграм-каналу "Культурна пральня", костюм розробила команда МÜ production, яка багато років створює концертний наряд для однієї з українських співачок.

відео дня
Берегиня - мати-костюм для Міс Всесвіту 2023
Берегиня-мати-костюм для Міс Всесвіту 2023 / прес-служба конкурсу

Відомо, що костюм створювався в Україні протягом півтора місяців. Для виробництва було використано 30-35 метрів шифонових і органзових тканин. Деякі елементи друкувалися на 3D-принтері. На тканині принт в хмарах і небі.

Берегиня-мати
Берегиня-мати / прес-служба конкурсу

"На промо-фото в руках Ангеліна тримає фігурку янголятка, як символ безцінного життя кожної дитини", - повідомив канал.

Минулого року Україна вперше виграла в конкурсі нацкостюмів на "Міс Всесвіт". Тоді був концепт "Воїн світла", який розробила Леся Патока.

Нагадаємо, раніше українська учасниця Міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт" Вікторія Апанасенко, порадувала своїх фоловерів свіжими фото.

Раніше також Вікторія Апанасенко згадала короткий діалог з учасницею конкурсу з боку терористичної Росії Ганною Лінніковою, яка атакує мирну Україну своїми ракетами.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Міс Всесвіт новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Воєнний стан і загальну мобілізацію подовжили: Зеленський підписав закони

Воєнний стан і загальну мобілізацію подовжили: Зеленський підписав закони

16:49 Політика
Зеленський розповів про закінчення війни в Україні та вперше заговорив про втрати ЗСУ

Зеленський розповів про закінчення війни в Україні та вперше заговорив про втрати ЗСУ

15:40 Україна
Росія хоче захопити два міста: кинула у бій авіацію, натомість втратила РЕБ за $200 мільйонів

Росія хоче захопити два міста: кинула у бій авіацію, натомість втратила РЕБ за $200 мільйонів

15:05 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:05

Ви робите велику помилку, використовуючи ці продукти для омлету

17:01

"Я проклинаю себе": скандальний публіцист шкодує, що відмовив Пугачовій у "чаї"

16:57

Росія перекидає бойову авіацію в Білорусь: літаки на різних аеродромах

16:49

Воєнний стан і загальну мобілізацію подовжили: Зеленський підписав закони

16:37

Цей одяг принесе удачу: що можна і не можна робити 10 листопада

Октисюк: Байден зможе переобратися, якщо завершить війну в УкраїніОктисюк: Байден зможе переобратися, якщо завершить війну в Україні
16:20

Чому люди бояться клоунів: є кілька причин, які усіх здивують

16:03

Путін "пробалаболив" ім'я Токаєва: той не змовчав і шокував усю делегацію РФВідео

15:50

Україна не отримує перевагу на фронті, час грає на користь РФ - президент Чехії

15:40

Фанатіють від життя в селі: дивіться свіжий випуск шоу "Моя суперродина"

Реклама
15:40

Зеленський розповів про закінчення війни в Україні та вперше заговорив про втрати ЗСУ

15:29

Берегиня-мати: оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" представив шикарний національний костюм

15:26

Якими будуть пенсії у 2024 році: Рада ухвалила важливий закон для українців

15:12

Зникли безвісти: Ігор Ласточкін потролив Влада Яму та Олега ВинникаВідео

15:06

"Жорсткі переговори": Горбач пояснив, що може стати Україні на заваді до вступу в ЄС

15:05

Росія хоче захопити два міста: кинула у бій авіацію, натомість втратила РЕБ за $200 мільйонів

15:03

Були ліквідовані кілька високопоставлених офіцерів РФ: деталі удару по Скадовську

14:59

На "Міс Всесвіту" організатори знову намагаються "подружити" учасниць від України та Росії

14:57

"1+1 Україна" готує прем’єру святкового проєкту "Різдво. Ти не один"

14:51

Коли Україна вступить у Європейський Союз: озвучено "реальну" дату

14:18

Подруга Кіркорова розповіла, з ким зустрічається співак

Реклама
14:11

Не змінюється з роками: як зараз виглядає вдова Миколи Мозгового

14:09

Вдарить мороз -5 градусів: в Україну йде погіршення погоди

14:08

Аналітик пояснив, що може стати головною перешкодою вступу України в ЄС

13:44

Фальшиво покаялася і знову побігла: в Росії захейтили Лорак

13:41

Верховна Рада ухвалила Бюджет на 2024 рік: чого чекати українцям

13:37

Росія змінила командування на Херсонському напрямку: плани ворога розкриті

13:37

Рада змінила правила отримання спадщини: що змінилося

13:28

Донька Ані Лорак розплакалася у Стамбулі: що сталося

13:13

Євробачення-2024: хто потрапив до лонгліста Національного відборуВідео

13:08

Дівчина показала найшвидший спосіб чищення срібла в домашніх умовахВідео

13:00

Блискуча робота ЗСУ: під Авдіївкою знищили новітній ворожий ЗРК

12:37

У Львові чоловік на всю гучність включив пісні Шатунова і пошкодував про це

12:34

Загибель помічника Залужного: офіцеру, який подарував гранати, оголосили підозруВідео

12:24

"Ти-безмозка": "страшно" красива "міс ДНР" визверилася на українкуВідео

12:23

Легше, ніж коли-небудь: як українці можуть оформити субсидію через "Дію"

12:11

Альтернативи немає: експерт назвав головних кандидатів на посаду 47-го президента США

12:00

Україна стоїть перед "відкритими обіймами" і вступить до ЄС після 2027 року - ГорбачЕксклюзив

11:57

Шоумен виклав у Мережу листування з Потапом і розсекретив його місцезнаходження

11:44

Італійці вас не зрозуміють: чому не можна ламати спагеті перед приготуванням

11:36

Більше 5000 гривень щомісяця: кому в Україні надають фінансову підтримку

Реклама
11:33

"Він не повинен сумніватися": майор зізнався, чи кажуть Зеленському правду про фронт

11:29

В Україні знову підскочили ціни на газ: що сталося

11:27

Вибухи в окупованому Скадовську: був "приліт" по базі окупантів, багато поранених

11:14

Справжня Королівська Шуба на Новий рік 2024: рецепт нового салатуВідео

11:13

Росіяни б'ються в істериці і погрозах: в Курській області атакували завод дронами

11:02

Китайський гороскоп на завтра 10 листопада: Бику - несподівана закоханість, Собаці - розваги з друзями

10:54

Захід дає допомогу так, щоб Україна не програла війну, але й не перемогла Росію – Октисюк

10:50

Панін розповів, чому в 2014-му бігав з російським прапором і кричав "Крим наш"

10:36

Назвав Зеленського "нацистом": кандидат-"республіканець" у президенти США влип у скандалВідео

10:24

Експерт пояснив, чому перемога України життєво важлива для Байдена

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти