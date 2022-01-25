Аlyona Аlyona взула чоботи на руки та висловилася щодо підкаблучників

Аlyona аlyona висловилася щодо чоловіків-підкаблучників / instagram

Українська реп-виконавиця Аlyona Аlyona висловилася щодо чоловіків-підкаблучників і жінок, які, на її думку, змінюють характер свого партнера. Відповідний пост вона опублікувала в Instagram.

"Якщо в сім'ї вищий статус має жінка, то найчастіше, яким би не був її чоловік, його будуть називати каблуком. Або якщо чоловік проявляє щирі почуття до жінки, поважає її бажання і ставиться до неї з трепетом, його також називають каблуком. Він вище всього ставить свою дружину, а не своїх друзів", - написала виконавиця.

Співачка зазначила, що таке слово починають застосовувати і до дівчат, але в зовсім іншому сенсі.

"Є жінки, які обожнюють підкорювати чоловіків, робити їх пухнастими котиками, які виконують всі їхні забаганки", - зазначила дівчина.

На її думку, така ситуація не демонструє образу здорових відносин і суспільства.

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"Супер владні жінки просто ламають чоловіків, чекаючи від них мужності, щоб поруч з собою бачити справжнього самця", - підсумувала співачка.

Дівчина одягла на руки яскраво-червоні ботфорти з гострим носом і шпилькою і сфотографувалася на тлі червоного килима.

Як повідомляв Главред, раніше співачка Alyоna Alyona розповіла, коли познайомилася зі своїм хлопцем, коли почалися їхні стосунки, і чим він взагалі займається. Крім того, дівчина зізналася, про яке весілля мріє.

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