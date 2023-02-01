Алека Болдуіна звинуватили у вбивстві

Акторові загрожує 18 місяців в'язниці і штраф у кілька тисяч доларів.

Алек Болдуін / Фото twitter.com/RickFolbaum

У вівторок американському акторові Алеку Болдуіну було офіційно пред'явлено звинувачення в ненавмисному вбивстві, пов'язаному зі смертельною стріляниною в 2021 році на зйомках вестерну "Іржа".

Раніше в цьому місяці влада оголосила про пред'явлення звинувачень, повідомило Anadolu Agency.

Ханна Гутьєррес-рід, яка відповідала за вогнепальну зброю на знімальному майданчику, також була звинувачена в ненавмисному вбивстві.

Прокурор першого судового округу штату Нью-Мексико Мері Кармак-Олтвіс оголосила 19 січня, що висуне звинувачення.

"Після ретельного вивчення доказів і законів штату Нью-Мексико я визначила, що є достатньо доказів для порушення кримінальних справ проти Алека Болдуіна та інших членів знімальної групи "Іржа", - йдеться в заяві.

Болдуіну і Гутьєррес-рід загрожує до 18 місяців ув'язнення і штраф у розмірі 5000 доларів за звинуваченням у ненавмисному вбивстві відповідно до закону штату, заявив прокурор. Звинувачення також включають те, що відоме як удосконалення вогнепальної зброї, що робить злочин караним обов'язковим п'ятирічним тюремним терміном.

"Якби хоч один з цих трьох людей — Алек Болдуін, Ханна Гутьєррес-рід або Девід Холлс — виконав свою роботу, Галина Хатчінс була б жива сьогодні. Це так просто", - сказала Андреа Ріб, спеціальний прокурор, призначений Кармак-Олтвіс для цієї справи.

Холлс, Помічник режисера фільму, визнав свою провину за одним звинуваченням у недбалому застосуванні смертоносної зброї та отримав умовний термін та шість місяців випробувального терміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, акторові Алеку Болдуіну буде пред'явлено звинувачення у ненавмисному вбивстві через стрілянину в кінематографістку Галину Хатчінс, яка була вбита на знімальному майданчику, коли він вистрілив з бутафорської зброї.

Болдуін репетирував сцену для вестерну "іржа", коли в жовтні 2021 року на ранчо недалеко від Санте-Фе, штат Нью-Мексико, сталася стрілянина, пише Бі-Бі-Сі.

Ханна Гутьєррес-рід, зброяр фільму, також буде звинувачена. Адвокати обох заявили, що мають намір оскаржувати звинувачення в суді.

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