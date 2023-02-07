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Актори з "Гри престолів" скоро стануть батьками

7 лютого 2023, 21:44
Актор поділився радісною новиною в ефірі одного з популярних шоу.
кадр, Гра престолів
Джон Стоун стане батьком вдруге

Актори "Гри престолів" Кіт Харінгтон і Роуз Леслі чекають ндругу дитину.

Харінгтон, який зіграв Джона Сноу в популярному серіалі HBO, оголосив захоплюючі новини про своє майбутнє поповнення на "вечірньому шоу з Джиммі Феллоном у головній ролі", пише Page Six.

Харінгтон і Леслі стали батьками своєї першої дитини — хлопчика — на початку 2021 року.

Говорячи про свого дворічного сина, Харінгтон сказав ведучому Джиммі Фаллону, що їхній син "ось-ось зазнає шоку всього свого життя", оскільки вони збираються "зробити йому брата або сестру".

"Я в жаху", - зізнався Харінгтон. "З першою дитиною ти ніби йдеш крізь хмари і танцюєш серед полів ромашок протягом 9 місяців, ну — чоловік в будь-якому випадку".

Харінгтон визнає, що вдруге "реальність приходить набагато швидше і ти дуже швидко вчишся на практиці".

На запитання, що його син думає про нову дитину, Харінгтон зізнався, що "концептуально ще не зрозумів цього".

"Ми намагаємося підготувати його до цього, ми вказуємо на животик Роуз і говоримо: "мамин малюк". А він вказує на свій животик і каже: "мій малюк", — сказав Харінгтон.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що популярний хореограф і учасник першого сезону шоу "Холостяк" Максим Чмерковський, стане батьком вдруге.

Про це на своїй сторінці в Instagram поділилася його дружина, американська танцівниця Пета Маргатройд.

"Для мене величезна радість нарешті повідомити, що ми з Максимом чекаємо нашого Чмерковського номер 2. Після 2 років постійної боротьби і душевних страждань, 3 викиднів і невдалого перенесення ембріонів... у нас здорова булочка в духовці. Це був шок для всіх нас, і ми дізналися прямо перед тим, як я збиралася на другий тур ЕКО. Я хочу подякувати всім вам, хто був поруч зі мною з самого початку. Таке відчуття, що я ділюся цією новиною зі своєю великою родиною. Спасибі, що поділилися своїми історіями і порадами, які допомогли мені пройти мій цикл ЕКО, і спасибі за безліч надихаючих коментарів і особистих повідомлень... я прочитала їх всі", - написала Пета.

Ще раніше дружина екс-холостяка і судді проекту "Танці з зірками" Максима Чмерковського Пета Мургатройд поділилася особистою драмою.

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