30 років різниці: молодий накачаний мачо приголубив путіністку Успенську

До Успенської заглянув молодий накачаний чоловік. Та обімліла.

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Успенська знайшла нового залицяльника / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Російська співачка Любов Успенська, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поділилася фото, яке сильно здивувало шанувальників старої співачки.

Так, на своїй сторінці в Instagram путіністка виклала фото, як її обіймає молодий і накачаний чоловік. А бабуся Люба тулиться до нього своїм в'ялим і зморшкуватим тілом. Про це пишуть російські пропагандисти.

Чоловік на фото виглядає супер накачаним. Він також тримає букет троянд і цілує путіністку. Та, своєю чергою, мліє і підставляє йому свої філери для поцілунків.

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Успенська та її великий у всіх сенсах шанувальник / Фото "Вечірній кур'єр"

Любов Успенська - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно з'явилося відео, на якому Любов Успенська була в досить дивному вигляді. Деякі коментатори в соцмережах навіть припустили, що вона п'яна. При цьому путіністка весь час нервово мотала на руку волосся маленької дівчинки.

А також Любов Успенська назвала свою дочку "талановитою тількою", та ще й сказала, що їй пощастило мати таку багату маму. Тетяна, яка сиділа поруч, тільки й могла, що мовчки червоніти, адже Успенській рот закрити було неможливо.

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