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Орбакайте показала високого чоловіка-красеня

Олена Кюпелі
15 січня 2025, 22:03
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Крістіна Орбакайте показала ніжне фото зі своїм чоловіком.
Христина Орбакайте
Крістіна Орбакайте привітала свого чоловіка/ колаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

Ви дізнаєтеся:

  • З якого приводу співачка присвятила пост чоловікові
  • Як почалися стосунки пари 20 років тому

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні і виїхала з країни-терориста РФ жити в США, поділилася красивою і романтичною фотографією.

На своїй сторінці в Instagram, артистка показала себе в обнімку зі своїм чоловіком-красунчиком Михайлом Земцовим. До слова, у її чоловіка дійсно видатна зовнішність. Його зріст становить 1 метр 98 сантиметрів.

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Виявилося, що у чоловіка співачки цього дня - День народження. "З днем народження, коханий", - написала артистка.

Історія кохання Орбакайте і Земцова

Зі своїм чоловіком Орбакайте познайомилася на його ж дні народженні 20 років, куди потрапила на запрошення. "Було кілька знайомих, які мене, власне, і запросили на день народження Михайла. Я запитала: "А де ж іменинник?..." І тут виникло щось дуже високе, і я одразу запам'ятала іменинника в натовпі", - згадує Орбакайте.

Крістіна Орбакайте та Михайло Земцов у шлюбі 20 років
Крістіна Орбакайте та Михайло Земцов у шлюбі 20 років / Фото Instagram/orbakaite_k

Після цього у співачки і бізнесмена закрутився роман, а через два роки вони вирішили узаконити свої стосунки. Щоб швидше зареєструвати шлюб, Орбакайте вирушила в штати. Будучи громадянином США, Земцов запропонував розписатися саме там.

Орбакайте і Земцов виховують доньку
Орбакайте і Земцов виховують доньку / Фото Instagram/k.orbakaite

Орбакайте не раз говорила, що вони з чоловіком дуже близькі, а їхні стосунки давно переросли у справжню дружбу.

"Кажуть, що коли любов переходить у дружбу, це все, кінець шлюбу. Але я так не вважаю. Міша для мене найближча людина, крім мами, звичайно", - заявляє співачка.

Христина Орбакайте щаслива у шлюбі
Крістіна Орбакайте щаслива у шлюбі / Фото Instagram/k.orbakaite

За словами артистки, вони не сваряться з чоловіком. "Ми не лаємося. Бурчимо. В основному він бурчить. У нього просто голос такий, басистий: здається, що він увесь час бурчить. Я іноді навіть доньці кажу: "Клавочко, ми не лаємося, ми просто так розмовляємо. У мене такий характер, що це зараз я така м'яка і пухнаста...", - розповідає вона.

Христина Орбакайте щаслива у шлюбі
Крістіна Орбакайте щаслива у шлюбі / Фото Instagram/k.orbakaite

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Зазначимо, раніше Крістіна Орбакайте звернулася до ізраїльтян і запросила їх на свої концерти. Мінімальна ціна квитка - 229 нових ізраїльських шекелів, а максимальна - 459 шекелів, і більшість квитків відразу ж розкупили шанувальники Орбакайте.

А також, як повідомляв Главред, Крістіна Орбакайте похвалилася яскравим виходом у креативній сукні із зображенням її матері Алли Пугачової.

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Хто така Крістіна Орбакайте?

Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

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