"Планів не було": у виступах Орбакайте в терористичній РФ поставили крапку

Директор Крістіни Орбакайте нарешті розставив усі крапки над "і".

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Крістіна Орбакайте підтримує позицію матері/ колаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

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Що сказав директор Орбакайте

На що сподіваються росіяни

У терористичній Росії, яка напала на мирну Україну з метою захопити українські землі, повідомили про виступ співачки Крістіни Орбакайте.

Артистка, яка є донькою опальної Алли Пугачової, до речі, виступати не збирається, не зважаючи на чутки та безпідставні плітки.

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Зокрема, за інформацією російського пропагандистського видання "Абзац", директор Орбакайте Олександр Качан вважає нотатки про повернення зірки необґрунтованими чутками.

"Вона нічого не говорила мені про новорічний виступ на телебаченні. І ніхто не говорив. Що стосується її найближчих виступів у Росії, в осяжному майбутньому таких планів не було", - поділився представник співачки.

Росіяни раз у раз публікують фейки про те, що співачка збирається повернутися на російську сцену. Однак, як зазвичай, брехня не підтвердилася.

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Зазначимо, раніше Главред повідомляв, що Крістіна Орбакайте звернулася до ізраїльтян і запросила їх на свої концерти. Мінімальна ціна квитка - 229 нових ізраїльських шекелів, а максимальна - 459 шекелів, і більшість квитків відразу ж розкупили шанувальники Орбакайте.

А також Крістіна Орбакайте похвалилася яскравим виходом у креативній сукні із зображенням її матері Алли Пугачової.

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У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

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