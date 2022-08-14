Олімпійський чемпіон зашкварився несподіваною заявою про "хороших росіян"

Олександр Абраменко

Олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко відзначився неоднозначною заявою з приводу свого ставлення до росіян, незважаючи на повномасштабну агресію РФ.

В інтерв'ю ведучому програми Спортсмени війни він сказав про те, що вірить в існування "хороших росіян".

"Як по мені? Я не знаю, я вважаю, що повинні бути. Але, звичайно, який критерій відбору? Треба підібрати пункти, і тоді можна кожного перевірити за цими пунктами і відповісти. Мені хочеться вірити, що є", - підкреслив спортсмен.

Він також відповів на питання про те, чи зможуть росіяни пройти той шлях каяття, який свого часу пройшли німці.

"Це ми будемо бачити. Будемо спостерігати за цим, коли переможемо. Не знаю, це потрібно дуже тісно спілкуватися з ними, а у мене немає такої можливості", - розповів Абраменко.

Нагадаємо, раніше олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко прокоментував інтерв'ю, що з'явилося нещодавно, в якому він заявив, що агресія Росії проти України неоднозначна.

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