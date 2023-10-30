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Голос країни-13 суперфінал: хто переміг у 13 сезоні кращого вокального шоу країни

Анна Підгорна
30 октября 2023, 00:15
Фінал 13 сезону Голосу країни став справжнім святом української культури, музики, незламного духу і таланту.
Голос країни - 13-хто переміг
Голос країни-13 - хто переміг / колаж: Главред, фото: instagram.com/goloskrainy_official

Сезон-експеримент, сезон-випробування, сезон-виклик - 13 сезон кращого вокального шоу країни Голос країни підійшов до кінця. Його знімали в рекордно короткі терміни на потужностях польського суспільного мовника у Варшаві.

29 жовтня відбувся суперфінал шоу Голос країни-13. Зіркові тренери, Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA, відкривали прямий ефір - разом з фіналістами вони виконали саундтрек 13 сезону.

Потім почався перший етап суперфіналу: 8 учасників виконали пісні, які раніше не лунали в цьому сезоні. За результатами глядацького голосування далі пройдуть 4 вокалісти з найбільшою кількістю голосів. Ними виявилися Стася Чабан (команда Івана Клименка), Христина Старікова (команда Юлії Саніної), Юрій Городецький (команда DOROFEEVA) і PTASHKIN (команда Артема Пивоварова).

Другий етап вкрай хвилюючий і для зіркових тренерів, і для їхніх підопічних, адже вони вперше вийдуть на сцену, як рівні, як дует. З чотирьох фіналістів глядачі відібрали двох щасливчиків, які билися в третьому етапі за звання голосу нашої країни. Це Юрій Городецький (команда DOROFEEVA) та PTASHKIN (команда Артема Пивоварова).

Вони виконали пісні, якими колись підкорили своїх зіркових тренерів - треки зі сліпих прослуховувань. Юрій виступив з піснею "Києве мій", а Михайло з авторським треком "Невідомий герой".

За результатами глядацьких голосувань переможцем шоу Голос країни-13 став PTASHKIN (Михайло Панчишин), член команди Артема Пивоварова.

Нагадаємо, кошти, виручені за час голосування в прямому ефірі суперфіналу шоу Голос країни-13 будуть спрямовані на ініціативу Київстар ТБ для Національного реабілітаційного центру "Незламні", де проходять лікування українські діти, які отримали опіки в результаті повномасштабного вторгнення.

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