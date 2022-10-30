Голос країни-12 - 9 випуск: підсумки другої частини Вокальних боїв

Голос країни-12 - 9 серія була присвячена другій частині вокальних боїв / Скріншот

30 жовтня на каналі ТЕТ відбулася друга, завершальна частина етапу Вокальних боїв 12-го сезону кращого вокального шоу країни Голос країни.

Пари вокалістів, яких зіркові тренери відібрали на етапі "сліпих прослуховувань", зійдуться на одній сцені для виконання однієї пісні. За підсумками їх виступу тренер повинен визначити, хто проходить далі, а хто вибуває з проєкту.

Драматична битва найсильніших голосів нашої країни принесла глядачам чимало естетичного задоволення, а зірковим тренерам - Потапу, Олі Полякової, Наді Дорофєєвій і Святославу Вакарчуку, їжу для роздумів та вибори, що роздирають душу.

Радіоведучий Gera Gerc вийшов на ринг проти сімейного дуету Аліни та Юрія Лаврових. Вони виконали пісню "Zitti e buoni" гурту Maneskin в новому баченні їх зіркового тренера Потапа. За підсумками виступу на проєкті залишається Гера Герц.

Збиральниця українського фольклору та стилістка Марія квітка та "кіборг", а нині - захисник України в лавах ЗСУ, Ярослав Гавянець під керівництвом Олі Полякової виконали пісню "Ой, у вишневому саду". Зіркова тренерка вирішила продовжити боротьбу разом з Марією. Ярослава "вкрав" для своєї команди Святослав Вакарчук. Катерина Кулина, яку зірковий тренер врятував у попередньому випуску, вибуває.

Наступними у вокальній дуелі зійшлися підопічні Наді Дорофєєвої: Автомеханік, який зараз проходить підготовку для вступу в ЗСУ, Давид Маскіса і талановитий хірург з Єревана Нарек Амірян. Разом вони виконали пісню "Така як ти" гурту Океан Ельзи. Дорофєєва вибрала Давида Маскісу. Нарек Амірян залишає проєкт.

Складний вибір постав перед Святославом Вакарчуком, коли на сцену вийшли вуличний музикант із Західної України Мар'ян Романчук і столичний дует 2tone. Артисти разом виконали пісню "Believer" гурту Imagine Dragons. Дует 2tone продовжує боротьбу на Голосі країни за рішенням Святослава Вакарчука. Мар'ян Романчук покидає проєкт.

Херсонський рокер Гліб Пархоменко та співак з одеських ресторанів Володимир Порубайло виконали пісню "Та4то" гурту Бумбокс. Їх зірковий тренер - Надя Дорофєєва. Далі в "нокаути" вона прийняла рішення йти з Глібом. Володимир врятований дуетом тренерів Олександрою Зарицькою та Андрієм Мацолою. Він продовжить боротьбу в складі команди Другого шансу.

Підопічні Потапа фанат українського проєкту Голос країни з Казахстану Єрназар Жубан і менеджер друкованої продукції Ігор Ольховой виконали пісню "Stolen Dance" гурту Milky Chance. Потап заявив, що мріє, почути, як Єрназар співає українською мовою. Він залишається на проєкті. Ігор Ольховський вибуває з Голосу країни.

Дві потужні вокалістки з команди Олі Полякової Юлія Войтко та Вікторія Литвинчук виконали пісню "Я твоя" дівочого дуету НеАнгели. Після довгих сумнівів на проєкті залишається Юлія Войтко. Вікторія покинула Голос країни.

Наступними на сцену Голосу країни виходять Назар Ільчишен і Дарина Забєліна з команди Святослава Вакарчука. Артисти виконали пісню "Cold Heart" Elton John і Dua Lipa. Свою перевагу зірковий тренер віддав Назару, він проходить до "нокаутів".

Під керівництвом Потапа наступними на сцену вийшли відразу три учасниці: вокалістка, яка раніше була в команді Наді Дорофєєвої на шоу Голос. Діти Карина Столаба, вокалістка Анастасія Паламар та вчителька вокалу Діана Матвійчук. На проєкті залишається Карина Столаба.

Вокалістки з команди Олі Полякової, домогосподарка та викладач вокалу Ірина Бенько та Instagram-зірка Віктор Кирилов виконали пісню "Шаленій" співачки Гайтани. На проєкті залишається Віктор, Ірина залишає сцену.

У дівочому батлі зійшлися школярка Марія Сур і консультант в пекарні Оксана Позивай. Вони виконали пісню "Easy on me" співачки Adele. Зірковий тренер Надя Дорофєєва вирішила дати шанс Оксані Позивай. За право "вкрасти" Марію в свою команду боролися Потап і Оля Полякова. Вокалістка прийняла рішення стати частиною команди Олі Полякової. Елла Введенська, яку зіркова тренерка врятувала в попередньому випуску, вибуває.

На ринг вийшли підопічні Святослава Вакарчука: учасник 2 сезону шоу Голос. Діти Михайло Цар і колишній спортсмен Олександр Коржов. Разом вони виконали пісню "Aint no Sunshine" Bill Withers. Перевагу Святослав Вакарчук віддав Михайлу, Олександр залишає проєкт.

Колишній пілот і музикант Клім і співачка на весіллях Марта Липчей з команди Олі Полякової зійшлися на сцені Голосу країни в чесному поєдинку. Переможницею з нього вийшла Марта. Клім залишає проєкт.

Останніми з команди Потапа на сцену вокальних боїв вийшли колишній металург Михайло Герасимчук і співачка з ресторану Юлія Штоля, які виконали пісню "I gotta feeling" гурту Black eyed peas. Потап на проєкті залишає Михайла Герасимчука. Юлію Штолю рятують тренери команди Другого шансу.

Останніми з команди Наді Дорофєєвої в поєдинок вступають фінансова менеджерка Євгенія Тананаєва і авторка пісень Наталія Миколаєнко. Потенціал суперзірки тренерка побачила в Наталії. Євгенія залишає проєкт.

Завершують етап Вокальних боїв учасники команди Святослава Вакарчука-соліст хору імені Г. Верьовки Дмитро Цимбал та співак з голосом з епохи бароко Роман Меліш. Унікальні артисти виконали народну пісню"Стоїть гора висока". Ще до оголошення свого рішення, Святослав Вакарчук офіційно запропонував обом вокалістам співпрацю - випуск альбому українських пісень. Також зірковий тренер попросив врятувати обох учасників - Роман Меліш і Дмитро Цимбал прийняли рішення разом продовжувати боротьбу, як дует.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

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