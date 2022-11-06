Голос країни-12 - 10 випуск: підсумки першої частини Вокальних нокаутів

Голос країни-12: 10 серія відкрила третій етап шоу - Вокальні нокаути / Скріншот

6 листопада на каналі ТЕТ відбулася відбулася прем'єра третьої частини кращого вокального шоу країни Голос країни - Вокальних нокаутів.

Нокаути були зняті до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На ТЕТ покажуть серії, які були зняті до війни.

За підсумками нокаутів зіркові тренери Оля Полякова, Потап, Надя Дорофєєва і Святослав Вакарчук визначать, хто з учасників гідний перейти в прямі ефіри, щоб там довести своє право на звання голосу нашої країни. Пройти можуть лише три учасники з однієї команди.

Зробити вибір тренерам допомагають зірковий радники: у Наді Дорофєєвої - Артем Пивоваров.

Першим на сцену вийшов член команди Наді Дорофєєвої - Олександр Олещук. Вокаліст виконав пісню "8-й колір" гурту Моторолла. Олександр, якого Пивоваров назвав "людиною-променем", отримав місце на першому стільці.

Оксана Позивай, член команди Дорофєєвої, наступною виконала пісню "Talking to the moon" Bruno Mars. Через невпевненість учасниці на сцені, тренерка попросила її повторити останній приспів композиції. Позивай займає другий стілець.

Наталія Миколаєнко, незважаючи на хворобу, на вокальних нокаутах виконала пісню "Sasha" співака Dantes. Володимир вийшов до вокалістки на сцену щоб підтримати її. Артем Пивоваров попросив Наталю також виконати її власну пісню. Вона зайняла третій стілець.

Олександр Свириденко виконав пісню "Шкідлива звичка" співачки Христини Соловій під власний гітарний акомпанемент. Надя Дорофєєва високо оцінила ліричний виступ вокаліста. Вона віддала Олександру перше крісло, а значить, дотримуючись правила, що учасники по кріслах можуть "рухатися" лише за годинниковою стрілкою, проєкт покидає Наталія Миколаєнко.

Гліб Пархоменко виконав на Нокаутах пісню "Stop" співака Sam Brown. За номер, який на сцені продемонстрував Гліб, Артем Пивоваров назвав його"реінкарнацією Джима Моррісона". Дорофєєва не запропонувала Пархоменко стілець, проте тренери команди Другого шансу, Олександра Зарицька та Андрій Мацола, забирають вокаліста собі.

Лія Меладзе виконала пісню "На небі" гурту Океан Ельзи. Святослав Вакарчук гідно оцінив такий реверанс своїй творчості і самобутній талант вокалістки, тому вийшов до неї на сцену, щоб заспівати дуетом. Надя Дорофєєва віддає Лії Меладзе друге крісло, Оксана Позивай покидає проєкт.

Інеса Грицаєнко виконала пісню "Montero" співака Lil Nas X. Вокалістка була настільки запальна, що зірковий тренер не змогла її відпустити. Інеса займає другий стілець, Олександр Олещук вибуває з проєкту.

Яна Мілевська виконала пісню "Я не могу без тебя" Валерія Меладзе. Виконання вокалістки, яке заслужило безліч компліментів, та необхідність вибору довели Надю Дорофєєву до сліз вперше за сезон. Зіркова тренерка посадила Яну на третє крісло, а значить Лія Меладзе вибуває з проєкту. Однак її рятує команда Другого шансу. Лія продовжує участь в Голосі країни, зайнявши останнє в цьому випуску місце в команді Мацоли і Зарицької.

Останнім з команди Наді Дорофєєвої на сцену Нокаутів виходить Давид Маскіса. Він виконав пісню "Лед тронулся" зіркової тренерки Олі Полякової. Після довгих роздумів крісло Надя Дорофєєва віддає Давиду Маскісі. Яна Мілевська залишає проєкт.

У прямі ефіри з команди зіркового тренера Наді Дорофєєвої проходять: Олександр Свириденко, Інеса Грицаєнко і Давид Маскіса.

Наступними у вокальних нокаутах візьмуть участь члени команди Святослава Вакарчука. Допомагати йому вибирати вокалістів, які пройдуть в прямі ефіри буде Христина Соловій, яка на зорі своє кар'єри також була учасницею проєкту Голос країни в складі команди Вакарчука в 2013 році.

Першим на сцену виходить Назар Ільчишен. Він виконав пісню "Місяць по небу ходити" Наталії Могилевської. Він вдруге прийшов на проєкт - раніше на сліпих прослуховуваннях він виконував пісню Соловій, і не зміг відмовити їй - разом вони заспівали дуетом. Назар займає перше крісло.

Ярослав Гавянець виконав пісню "Гуцулка Ксеня" Ярослава Барнича. Оля Полякова, в команді якої спочатку був Ярослав, захопилася інтерпретацією відомої пісні і тим, як вокаліст в ній розкрився. Святослав Вакарчук віддає Ярославу перше крісло.

Максим Бородін виконав пісню "Supergirl" гурту Reamoon, яку присвятив своїй дружині. Христина Соловій, після захоплених відгуків про виконання Максима, заявила, що мріє побувати на його концерті. Вокаліст займає перше крісло. Назар Ільчишен опиняється в зоні ризику.

Дует 2tone виконали легендарну пісню "Falling in love" не менш легендарного Elvis Presley. Їх виступ змусив інших зіркових тренерів кричати артистам: "Браво!", а Святослава Вакарчука поставив перед вкрай складним вибором. Дуету зірковий тренер віддає перше крісло, а значить Назар Ільчишен залишає проєкт.

Аліє Хаджабадінова виконала українську народну пісню "Верше мій верше". З перших нот Святослав Вакарчук слухав вокалістку з непідробними сльозами на очах. Він віддав їй перше крісло, Ярослав Гавянець залишає проєкт.

Новостворений чоловічий дует - Роман Меліш та Дмитро Цимбал виконали пісню "Тільки раз цвіте любов". Для Святослава Вакарчука вони - вже готові артисти, яких почув і ще почує весь світ. Роман Меліш і Дмитро Цимбал залишають проєкт.

Михайло Цар виконав пісню "Злива" гурту Бумбокс, Ріапобой і Джамали. Пісню вокаліст присвятив своєму померлому дідусеві - Михайло мріяв, щоб той ним пишався. Своїм зворушливим виконанням і зворушливою історією він довів до сліз і учасників проєкту, і зіркових тренерів. Святослав довго не міг впоратися з почуттями. Однак він зробив свій вибір: Михайло Цар займає друге крісло, Максим Бородін залишає проєкт.

Анна Кіндзерська виконала пісню на вірші Тараса Шевченка "Думи Мої". Її виступ Потап назвав "метафізичним", Святослав Вакарчук заявив, що так у 21 столітті має звучати Шевченко. Зірковий тренер віддав їй перше крісло. Дует 2tone залишає проєкт.

Останнім з команди Святослава Вакарчука на сцену виходить Павло Тютюнник з піснею "Angel" Robbie Williams. Незважаючи на бездоганне виконання, якому захотіла навчитися Христина Соловій, Святослав Вакарчук залишив на проєкті Михайла Царя. Павло вибуває з Голосу країни.

У прямі ефіри з команди зіркового тренера Святослава Вакарчука проходять: Анна Кіндзерська, Аліє Хаджабадінова і Михайло Цар.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

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