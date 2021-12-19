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Смачна закуска на Новий рік 2022 фаршировані яйця: готувати всього 10 хвилин

19 грудня 2021, 11:39

Стильна та ідеальна закуска на Новий рік 2022.

закуска
Фаршировані яйця на Новий Рік 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Новий рік 2022 вже зовсім скоро, а ми підготували неймовірний рецепт закуски для вашого свята.

Який новорічний стіл без фаршированих яєць. Цей ідеальний рецепт стане вашою паличкою виручалочкою.

А якщо вам не захотілося готувати оселедець під шубою, тоді цей рецепт фаршированих яєць точно для вас.

Фаршировані яйця на Новий рік 2022 - рецепт

Вам потрібно:

  • Яйця - 10 штук
  • Оселедець філе - 3 штуки
  • Буряк -2 штуки
  • Зелена цибуля
  • Майонез
  • Сіль, спеції - за смаком

Буряк вимити та попередньо відварити до готовності. Яйця обов'язково зварити.

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Чистимо та розрізаємо навпіл, жовтки прибираємо для прикрас інших новорічних закусок.

Оселедець почистити від кісток та порізати дрібними кубиками. Цибулю дрібно порізати.

Буряк натерти на дрібній тертці.

З'єднати цибулю, буряк, оселедець та пару ложок майонезу, все добре перемішати.

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Наповнюємо яйця начинкою і красиво прикрашаємо зеленню або гілочками розмарину.

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