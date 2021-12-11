Заступник міністра Гогілашвілі прокоментував свою "надмірну емоційність" на блокпості

Заступник міністра приніс свої вибачення / facebook.com/Олександр-Гогілашвілі

Тимчасово відсторонений від посади заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі вибачився за свою "надмірну емоційність" під час інциденту на блокпості при в'їзді в Донецьку область.

Гогілашвілі заявив, що згоден з ініціативою міністра Дениса монастирського відкрити дисциплінарне провадження щодо нього і сприятиме його проведенню.

"Безумовно, хочу принести вибачення за свою надмірну емоційність. Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню", - зазначив Гогілашвілі на своїй сторінці в Facebook.

Скандал на блокпості

Раніше в Мережі з'явилося відео, на якому чутно, як Гогилашвілі намагаються пояснити, чому вони зупинили машину і вимагали документи. Згодом чути відповідь ймовірно самого Гогилашвілі, якого "образило" те, що підлеглі його не впізнали. Він перейшов на образу.

Денис Монастирський прокоментував інцидент, який трапився з його заступником. Міністр заявив, що його відсторонять від посади на час дисциплінарного провадження.

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"Через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра Олександра Гогілашвілі мною ініційовано перед Прем'єр-міністром України і Урядом питання про проведення дисциплінарного провадження, в ході якого повинні бути встановлені всі обставини і зроблені висновки", - написав глава МВС на своїй сторінці в Facebook.