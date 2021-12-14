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Україна не залишиться сама в разі вторгнення Росії - Резніков

14 грудня 2021, 20:56

Міністр оборони заявив, що війна в Україні буде війною у Європі.

Резніков
Олексій Резніков / УНІАН

Міжнародне співтовариство дало чіткий сигнал - разі вторгнення Росії, Україна отримає підтримку міжнародного співтовариства.З такою заявою виступив Міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу.

"Чіткий сигнал міжнародного співтовариства, що Україна не залишиться сама в разі відкритого вторгнення Росії в Україну. І я розумію це так, що мова піде не про чергове висловлення стурбованості, а про практичні, жорсткі дії, спрямовані на високу ціну цієї агресії для Росії", - заявив міністр.

За словами Рєзнікова, війна в Україні означає війну в Європі.

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Автор: Сергій Кущ
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Олексій Резніков Росія
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