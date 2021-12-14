Україна не залишиться сама в разі вторгнення Росії - Резніков

Міністр оборони заявив, що війна в Україні буде війною у Європі.
Міжнародне співтовариство дало чіткий сигнал - разі вторгнення Росії, Україна отримає підтримку міжнародного співтовариства.З такою заявою виступив Міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу.
"Чіткий сигнал міжнародного співтовариства, що Україна не залишиться сама в разі відкритого вторгнення Росії в Україну. І я розумію це так, що мова піде не про чергове висловлення стурбованості, а про практичні, жорсткі дії, спрямовані на високу ціну цієї агресії для Росії", - заявив міністр.
За словами Рєзнікова, війна в Україні означає війну в Європі.
читайте такожУкраїна в НАТО, Донбас і "гарантії" Москві: Макрон подзвонив Путіну перед зустріччю з ЗеленськимРаніше президент США Джо Байден під час телефонної розмови з українським лідером 9 грудня підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, а також заявив, що американська адміністрація підтримує нормандський формат. У Білому домі зазначили, що"розмова з президентом Зеленським була дуже теплою, вона тривала близько 90 хвилин".
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