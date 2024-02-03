Скільки годин тримає тепло термопот: відповідь вас приємно здивує

Що таке термопот і навіщо люди його використовують у господарстві - дізнайтесь у матеріалі.

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У чому перевага термопоту / колаж: Главред, скріншот: відео

Навіщо потрібен термопот у господарстві та чим краще за електричний чайник - Главред зібрав корисні поради. Термопот ще не настільки популярний ґаджет, але він підійде до багатьох цілей, адже має чудову здатність довго тримати теплу воду всередині. Це зручна річ для подорожей чи відпочинку на природі.

Термопот що це таке

Термопот - це девайс, який вміщує в собі електричний чайник та термос. Цей ґаджет може не лише закип'ятити воду, а й тримати цю воду гарячою ще декілька годин. Складається він із резервуара для води, нагрівального елемента та помпи для її подачі. Термопот має просте керування за допомогою кнопок. Виготовляють його із пластику та нержавіючої сталі.

Що краще купити чайник чи термопот: переваги

Термопот підтримує високу температуру та довго тримає воду гарячою.

Він має великий об'єм резервуара - у середньому має 5 літрів, а чайники максимально можуть вмістити 1,7 літра.

Потужність термопота становить лише 700-900 Вт, а електричний чайник в 2-3 рази менше.

Термопот має більше функцій, його комфортно використовувати. Є функція "відкладеного старту" для зручності.

Також можна виставити потрібний температурний режим, якщо вам не потрібен окріп.

Всі технології термопота зроблені для безпеки людини. Кришка автоматично блокується, якщо пристрій ввімкнений. Також діє захист від перегріву пристрою.

У чому перевага термопота: скільки тримає тепло

Найпопулярніша перевага термопота - це те, що він максимально довго зберігає гарячу воду. Скільки він триматиме теплу воду залежить від об'єму та матеріалу, із якого виготовлений термопот. Зазвичай, стандартний термопот може тримати гарячу воду до 4 годин. Однак, є деякі моделі, які можуть тримати всередині гарячу воду до 10 годин. Часто такі апарати використовують великі родини, здебільшого для закладів харчування. До речі, це чудовий девайс на випадок частих відключень електрики. Можна приготувати не лише чай чи каву, а й суп.

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