Як швидко прибрати накип в чайнику за декілька хвилин: дієвий метод

Із часом у чайнику накопичується вапняний наліт, хоча мінеральні відкладення не шкідливі, однак, вони можуть вплинути на смак напоїв.
Занадто багато вапняного нальоту в чайнику може скоротити термін служби вашого приладу, а заміна іноді може коштувати дорого. Більшість способів очищення, щоб позбутися впертого накипу, використовують такі кухонні продукти, як лимон, оцет і харчова сода, передає Mirror.
Однак, метод із оцтом може залишати сильний запах у чайнику. Проте лимонну кислоту рекомендували як настільки ж ефективний інгредієнт, який очищає чайники від накипу, не створюючи запаху та не залишаючи неприємного присмаку.
Варто лише додати столову ложку лимонної кислоти, закип’ятити чайник і залишити на деякий час. Цей метод працює щоразу на 100% і не залишає присмаку.
"Закип’ятіть воду, додайте одну-дві столові ложки лимонної кислоти та залиште, доки не зникне вапняний наліт. Це зовсім не займає часу", - зазначив експерт.
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