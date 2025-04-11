Пюре буде набагато смачнішим: один інгредієнт додасть страві глибини

Революційний рецепт пропонує на повільному вогні прогріти молоко, олію і шматочок пармезанової кірки.

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Пюре буде набагато смачнішим / колаж: Главред, фото: скріншот Youtube-каналу "Ольга Матвій"

Коротко:

Шеф-кухарі радять додавати в пюре скоринку від пармезану

У пармезанової кірки дуже довгий термін зберігання

Пюре - це страва улюблена багатьма з нас. Вона ідеально поєднується, здавалося б, з усім. Із сосисками, рагу, рибою і так далі. Проста суміш картоплі, молока та олії подобається майже всім. Однак у професіоналів є один несподіваний трюк, який виведе смак пюре на новий рівень, пише Главред з посиланням на Mirror.

Автор Youtube-каналу "Ольга Матвій" також поділилася секретами приготування пюре.

Шеф-кухарі радять додавати в пюре скоринку від пармезану, щоб надати страві глибину смаку - з "нотками солі та землистості". Ця тверда частина сиру, яку зазвичай викидають на кухні, не знаючи, що вона їстівна, насправді є справжнім "гастрономічним скарбом".

Утворена в процесі визрівання сиру, скоринка улюблена професійними кухарями за здатність посилювати смак супів, рагу і безлічі інших страв - особливо в італійській кухні.

Революційний рецепт пропонує на повільному вогні прогріти молоко, олію і шматочок пармезанової скоринки протягом 20 хвилин, а потім додати до картоплі і приправити за смаком.

Плюс у тому, що цей трюк стане в пригоді навіть тоді, коли в холодильнику майже нічого немає - адже пармезанова кірка має дуже довгий термін зберігання. За порадою експертів, зберігати її простіше простого: просто покладіть скоринку в зіп-пакет і приберіть у морозилку. Там вона спокійно пролежить до року.

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