Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Пюре буде набагато смачнішим: один інгредієнт додасть страві глибини

Віталій Кірсанов
11 квітня 2025, 10:34
444
Революційний рецепт пропонує на повільному вогні прогріти молоко, олію і шматочок пармезанової кірки.
Пюре буде набагато смачнішим
Пюре буде набагато смачнішим / колаж: Главред, фото: скріншот Youtube-каналу "Ольга Матвій"

Коротко:

  • Шеф-кухарі радять додавати в пюре скоринку від пармезану
  • У пармезанової кірки дуже довгий термін зберігання

Пюре - це страва улюблена багатьма з нас. Вона ідеально поєднується, здавалося б, з усім. Із сосисками, рагу, рибою і так далі. Проста суміш картоплі, молока та олії подобається майже всім. Однак у професіоналів є один несподіваний трюк, який виведе смак пюре на новий рівень, пише Главред з посиланням на Mirror.

Автор Youtube-каналу "Ольга Матвій" також поділилася секретами приготування пюре.

Шеф-кухарі радять додавати в пюре скоринку від пармезану, щоб надати страві глибину смаку - з "нотками солі та землистості". Ця тверда частина сиру, яку зазвичай викидають на кухні, не знаючи, що вона їстівна, насправді є справжнім "гастрономічним скарбом".

Утворена в процесі визрівання сиру, скоринка улюблена професійними кухарями за здатність посилювати смак супів, рагу і безлічі інших страв - особливо в італійській кухні.

Революційний рецепт пропонує на повільному вогні прогріти молоко, олію і шматочок пармезанової скоринки протягом 20 хвилин, а потім додати до картоплі і приправити за смаком.

Плюс у тому, що цей трюк стане в пригоді навіть тоді, коли в холодильнику майже нічого немає - адже пармезанова кірка має дуже довгий термін зберігання. За порадою експертів, зберігати її простіше простого: просто покладіть скоринку в зіп-пакет і приберіть у морозилку. Там вона спокійно пролежить до року.

Дивіться відео про секрети приготування пюре

Вас також може зацікавити:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британська національна газета у форматі таблоїд. Є першим представником таблоїдної журналістики.
Газету заснував Альфред Гармсворт 2 листопада 1903 року. Спочатку Daily Mirror замислювалася як газета для жінок, що видається жінками, і мала стати "відображенням жіночого життя". Це не принесло успіху, тому Гармсворт вирішив зробити газету більш кольоровою і з більш широким колом висвітлюваних питань, пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    рецепт картопля картопля рецепти
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    РФ може укласти угоду з США до 9 травня: у Естонії бʼють на сполох

    РФ може укласти угоду з США до 9 травня: у Естонії бʼють на сполох

    12:05Світ
    Україну засипало снігом у квітні: де заблоковані дороги, а люди без світла

    Україну засипало снігом у квітні: де заблоковані дороги, а люди без світла

    11:12Синоптик
    Вдарить сильне тепло: стала відома погода на Великдень

    Вдарить сильне тепло: стала відома погода на Великдень

    11:00Синоптик
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Сніг і вітер ламатимуть дерева: які кілька областей накриє сильна негода

    Сніг і вітер ламатимуть дерева: які кілька областей накриє сильна негода

    Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря

    Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря

    Повня у квітні принесе 3 знакам зодіаку грандіозні фінанси: кому пощастить 13 квітня

    Повня у квітні принесе 3 знакам зодіаку грандіозні фінанси: кому пощастить 13 квітня

    Маловідома сторінка історії: як раніше називали українців

    Маловідома сторінка історії: як раніше називали українців

    В Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз: яка ситуація на АЗС

    В Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз: яка ситуація на АЗС

    Останні новини

    12:05

    РФ може укласти угоду з США до 9 травня: у Естонії бʼють на сполох

    11:57

    Ціни полетіли вниз: популярний в Україні овоч неочікувано подешевшав на 26%

    11:56

    Окупанти атакували житловий будинок на Житомирщині: подробиці

    11:46

    "Це була пожежа": Тіна Кароль прийшла на шоу в сукні без "верху"

    11:34

    Мобілізація в Україні: експерт сказав, скількох чоловіків можуть призивати щодня

    Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

    11:30

    Американська кіноакадемія почне вручати "Оскар" у новій номінації

    11:12

    Україну засипало снігом у квітні: де заблоковані дороги, а люди без світлаФото

    11:11

    Курс долара на Великдень: прогноз змін на міжбанку та в обмінниках

    11:07

    Ворог може посилити наступ на Сумщині і Харківщині: військовий назвав терміни

    Реклама
    11:07

    Чи є російські військові на території Сумщини: що кажуть у місцевій владі

    11:00

    Вдарить сильне тепло: стала відома погода на Великдень

    10:36

    Спецпредставник Трампа летить у РФ для зустрічі з Путіним – про що говоритимуть

    10:35

    Китайський гороскоп на завтра 12 квітня: Зміям - зрив, Собакам - злість

    10:34

    Пюре буде набагато смачнішим: один інгредієнт додасть страві глибини

    10:28

    Речі стануть білосніжними: один простий засіб допоможе відбілити одяг від жовтизниВідео

    10:16

    "Будуть кошмарити сильніше": названо нові міста України, які потраплять під атаку РФ

    10:02

    "Дуже багато грошей": розкрилася правда про діяльність Потапа

    09:59

    Наступ вже почався: РФ хоче оточити великий обласний центр

    09:49

    У Держдепі США назвали головну тему переговорів із Росією

    09:48

    Вже з сьогоднішнього дня: водіїв чекають важливі зміни на дорогахФото

    Реклама
    09:19

    Що з'їсти на ніч для спокійного сну: ці продукти працюють краще за снодійне

    09:15

    Затія Трампа виходить з-під контролю: у світі вибухне нова війнаПогляд

    09:13

    Гороскоп на завтра 12 квітня: Левам - щасливі моменти, Скорпіонам - радість

    09:01

    Як зробити золотисті яйця на Великдень: 2 найпростіші способи за 15 хвилинВідео

    08:57

    "Цвіль російського світу": Крістіну Орбакайте засудили в Литві

    08:55

    Військова допомога на $580 млн: Британія та Норвегія оголосять про новий пакет

    08:43

    Ситуація катастрофічна: росіяни "застрягли" на островах у дельті Дніпра

    08:10

    Яка головна мета потрясінь, які влаштовує Трамп?Погляд

    07:38

    РФ захопила Олександропіль і просунулася на кордоні з Дніпропетровщиною - DeepState

    07:10

    Треба знайти нуль серед літер "о": лише "геній головоломок" впорається за 5 секунд

    07:02

    Британія може відправити своїх військових в Україну на п'ять років - The Telegraph

    06:49

    Рожева повня-2025: чотири знаки зодіаку стануть справжніми щасливчиками

    06:10

    Зміна влади в Україні стає примарною?Погляд

    05:50

    Найскладніша головоломка: знайдіть голку в копиці сіна за 5 секунд

    05:32

    Як приготувати надзвичайно легке і повітряне тісто на панетоне - рецепт

    05:02

    Навіщо дачники масово скуповують використане моторне мастило та який є нюансВідео

    04:45

    Прикмети та заборони 11 квітня: як зцілити недуги та вберегти себе від конфліктів

    04:35

    "Піти за хлібом" чи "по хліб": вчителька пояснила, як правильно казати українськоюВідео

    03:30

    Кабачки будете роздавати сусідам: чим посипати грядку для рекордного врожаю

    03:21

    Місячний календар на 11 квітня: що не можна робити, щоб не втратити сили

    Реклама
    02:30

    Загроза відходу угруповання ЗСУ: РФ націлилася на ключове місто на сході

    02:28

    РФ піде влітку в наступ: лейтенант ЗСУ назвав напрямки, які під загрозою

    02:18

    Кричала, билася і дряпалася: "Юмі з Васабі" заарештована після нападу на жінку

    02:13

    Як зробити спрей від кліщів в домашніх умовах: ШІ назвав унікальний рецепт

    01:47

    Чупакабра повертається: до жінки кожної ночі навідується чудернацька істота

    01:30

    Бен Аффлек зацікавився Анджеліною Джолі: "Вважає неймовірно привабливою"

    00:58

    Тримали візит у таємниці до останнього: принц Гаррі підтримав бійців у Львові

    00:20

    Після скандальних заяв: посол США в Україні Брінк залишає свою посадуФото

    00:06

    6 країн готові відправити в Україну миротворців: чия участь малоймовірна

    00:01

    Маленький Андрійко на руках у мами: Данилко категорично висловився про "вірусне" фото

    Новини України
    Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
    Лайфхаки та хитрощі
    Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
    Цікаве
    Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
    Війна з Росією
    Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
    Привітання
    З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Великдень 2025
    Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти