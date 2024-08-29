Вдягається в лахміття, харчується на смітнику: хто найдивніший мільйонер в світі

Найнеординарніший 80-річний мільйонер живе в Німеччині.

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Миллионер, деньги / Коллаж Главред, фото pexels, фото Jürgen Mahnke

Мільйонеру Хайнцу виповнилося 80 років, він має 10 будинків, які здає в оренду і близько 700 тисяч євро на рахунку. Однак вся дивина полягає в тому, що, попри космічні статки, чоловік харчується зі смітника та відмовляється від мобільного телефона. Адже це аж 10 додаткових євро витрат на місяць, пише Bild.

В чому полягає його успіх? В ощадливості.

Скільки коштів в найдивнішого мільйонера на рахунку?

Хайнц зняв свої 700 тисяч євро з рахунку та купив свій 10 будинок. В одному з банків у мільйонера є на рахунку 100 тисяч євро депозиту, щоб отримувати відсотки.

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Де і як живе найдивніший мільйонер?

Живе чоловік в будинку своїх батьків, який потребує ремонту. Ні вишуканого одягу, ні елітних речей, ні дорого відпочинку мільйонер не має. Єдиною розкішшю, яку може собі дозволити Хайнц – є доступ до інтернету та ноутбук.

"Я використовую його, щоб дивитися економічні звіти на YouTube. Якби я хотів мати мобільний телефон, то це коштувало б мені додаткових 10 євро на місяць",– зазначає він.

Як харчується найдивніший мільйонер?

На харчування чоловік витрачає менш як 5 євро на місяць.

"Я не витрачаю навіть п'ять євро на місяць на їжу. Я можу купити трохи олії для смаження, коли вона закінчується. Але більшу частину їжі я знаходжу у смітнику. Люди викидають стільки, що можна було б нагодувати цілу сім'ю! Наприклад, купують пачку сосисок, з'їдають одну, а решту викидають у смітник", – сказав він.

В чому секрет успіху 80-річного мільйонера Хайнца? Як розповів чоловік виданню Bild, головним ключем до успіху є ощадливість. У школі німець вчився не на високі бали. Спочатку він навчався на слюсаря, потім став електриком, а згодом працював у школі. Пенсія Хайнца - 3600 євро з колишньої роботи державного службовця в управлінні телекомунікацій. Усі свої будинки чоловік здає в оренду та заробляє на цьому. Найкращим капіталовкладенням мільйонер називає нерухомість.

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