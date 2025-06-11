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Які собаки найспокійніші: названо 10 "тихих" порід

Віталій Кірсанов
11 червня 2025, 20:17
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Названо 10 порід собак, які є тихими і гавкають менше за інших.
Названо 10 "тихих" порід
Названо 10 "тихих" порід собак / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу Dogville

Якщо ви хочете завести собаку, але боїтеся, що він може бути надто гучним і часто гавкати, тоді вам варто ретельно обирати для себе ту чи іншу породу. Зокрема у The Scotsman назвали 10 порід собак, які здебільшого є тихими та гавкають менше за інших, пише Главред.

Автор Youtube-каналу Dogville також розповів про найспокійніші породи собак.

Французький бульдог

За словами експертів, ця порода є гарним вибором для тих, хто мешкає у квартирах, адже бульдоги рідко гавкають і не потребують багато місця.

Шиба-іну

Ця розумна порода родом з Японії є собакою, яка гавкає тільки тоді, коли на це з'являється дуже серйозна причина.

Кавалер Кінг Чарльз спанієль

Ця порода є тихою і милою, а також може гавкати, щоб повідомити вам, що хтось стоїть біля дверей, проте в інших випадках вона дуже відрізняється від галасливих порід маленьких собак.

Доберман

Добермани є надійними собаками і захищають свої сім'ї. Також вони є хорошими сторожовими собаками, однак у звичайних обставинах добермани дуже тихі.

Басенджі

Басенджі є саме тим собакою, який не гавкає. Хоча іноді він може видавати дивні тихі звуки.

Віппет

Віппети можуть бути дуже швидкими і люблячими, проте вони є ледачими і поганими сторожовими собаками, тому навряд чи вони щось зроблять, якщо у ваш будинок увірвуться грабіжники.

Англійський бульдог

Бульдоги є однією з найбільш тихих порід, яка більшу частину часу проводить, дрімаючи. Також вони дуже милі і люблять жити в невеликих будинках.

Ши-цу

Зазначається, що ця порода скоріше згорнеться на ваших колінах, щоб ви її погладили, ніж буде гавкати.

Дірхаунд

Ця порода є спокійною та елегантною, а гавкає вона лише тоді, коли хоче попередити вас про щось.

Бернський зенненхунд

Цей собака не тільки дуже красивий, а й відданий і гавкає тільки в тих випадках, коли член сім'ї в небезпеці або з іншої вагомої причини.

Дивіться відео про найспокійніші породи собак

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