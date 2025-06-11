Які собаки найспокійніші: названо 10 "тихих" порід

Якщо ви хочете завести собаку, але боїтеся, що він може бути надто гучним і часто гавкати, тоді вам варто ретельно обирати для себе ту чи іншу породу. Зокрема у The Scotsman назвали 10 порід собак, які здебільшого є тихими та гавкають менше за інших, пише Главред.
Автор Youtube-каналу Dogville також розповів про найспокійніші породи собак.
Французький бульдог
За словами експертів, ця порода є гарним вибором для тих, хто мешкає у квартирах, адже бульдоги рідко гавкають і не потребують багато місця.
Шиба-іну
Ця розумна порода родом з Японії є собакою, яка гавкає тільки тоді, коли на це з'являється дуже серйозна причина.
Кавалер Кінг Чарльз спанієль
Ця порода є тихою і милою, а також може гавкати, щоб повідомити вам, що хтось стоїть біля дверей, проте в інших випадках вона дуже відрізняється від галасливих порід маленьких собак.
Доберман
Добермани є надійними собаками і захищають свої сім'ї. Також вони є хорошими сторожовими собаками, однак у звичайних обставинах добермани дуже тихі.
Басенджі
Басенджі є саме тим собакою, який не гавкає. Хоча іноді він може видавати дивні тихі звуки.
Віппет
Віппети можуть бути дуже швидкими і люблячими, проте вони є ледачими і поганими сторожовими собаками, тому навряд чи вони щось зроблять, якщо у ваш будинок увірвуться грабіжники.
Англійський бульдог
Бульдоги є однією з найбільш тихих порід, яка більшу частину часу проводить, дрімаючи. Також вони дуже милі і люблять жити в невеликих будинках.
Ши-цу
Зазначається, що ця порода скоріше згорнеться на ваших колінах, щоб ви її погладили, ніж буде гавкати.
Дірхаунд
Ця порода є спокійною та елегантною, а гавкає вона лише тоді, коли хоче попередити вас про щось.
Бернський зенненхунд
Цей собака не тільки дуже красивий, а й відданий і гавкає тільки в тих випадках, коли член сім'ї в небезпеці або з іншої вагомої причини.
Дивіться відео про найспокійніші породи собак
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