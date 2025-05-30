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Як швидко зробити поживний компост: садівник дав унікальну пораду для дачників

Даяна Швець
30 травня 2025, 13:33
185
Метод дозволяє швидко отримати поживний компост, якщо дотримуватись дуже простих правил.
компост
Як створити ідеальний компост власноруч / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Як створити ідеальний компост власноруч
  • Чому компост пахне і як цього уникнути

Щоб досягти найкращих результатів для рослин, потрібно дотримуватись певних правил. Садівник Philip Longo поділився власними порадами, як створити якісний компост на основі власного досвіду, зазначає Главред.

Що таке гаряче компостування?

Гаряче компостування — ефективний спосіб швидко отримати поживний компост для рослин.

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Однією з головних умов є дотримання балансу між вуглецевими та азотними матеріалами — ідеальне співвідношення становить 30:1:

  • Коричневі інгредієнти, як-от солома, сухе листя або подрібнений картон, є джерелом вуглецю та допомагають підтримувати повітропроникність суміші.
  • Зелені компоненти — наприклад, свіжі рослинні залишки, харчові відходи та послід — містять азот і активізують розкладання, стимулюючи розвиток мікроорганізмів.

Як прискорити процес розкладання?

Щоб прискорити процес, варто подрібнювати відходи перед додаванням до купи — це забезпечує швидше і рівномірне розкладання.

Регулярне перевертання купи (кожні 2–3 дні) сприяє кращій циркуляції повітря, що необхідно для активності корисних аеробних бактерій. Це також допомагає уникнути перегріву в окремих зонах і забезпечує рівномірну обробку всієї маси.

Чому правильна вологість - ключ до успіху?

Не менш важливо контролювати вологість. Регулярно перевіряйте її рівень і додавайте або воду, або сухі матеріали, щоб підтримувати баланс.

"Пам’ятайте, що волога – це ключовий фактор! Компост має бути схожим на віджату губку – вологим, але не мокрим. Занадто багато води може спричинити запах у купі, а занадто мало – уповільнить розкладання", - каже експерт.

Якщо у вас є компостний аератор — використовуйте його для покращення доступу кисню. Закриті компостери теж ефективні для збереження стабільної температури й вологості.

Справжній зрілий компост має приємний земляний аромат. Якщо з нього відчувається гнилий запах — це сигнал про проблеми з вологою або нестачею кисню.

Також не так давно експерти дали відповідь, чому не можна поливати город і сад вдень.

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Хто такий Філіп Лонго (Philip Longo)?

Філіп Лонго — це сучасний коуч з садівництва, який здобув популярність завдяки активній діяльності в соціальних мережах, зокрема в Instagram. Його акаунт @earthnailsandtails став джерелом корисних порад та рекомендацій для тисяч садівників-аматорів.

Філіп ділиться практичними хитрощами та секретами для створення здорових і продуктивних садів. Він демонструє, як легко і ефективно вирощувати рослини, доглядати за ґрунтом та збирати врожай.

Його блог містить відео та публікації, де він наочно показує різні етапи садівництва — від розмноження рослин до збору врожаю.

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