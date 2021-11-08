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Небезпека інфаркту: вчені назвали незвичайний симптом

8 листопада 2021, 14:12

Йдеться про зміну шкіри у вигляді незвичайних бляшок.

лікарня
Стало відомо, кому загрожує інфаркт / УНІАН

Стало відомо про існування незвичайного симптому, який може бути передвісником інфаркту.

Як пише видання Express, до такого висновку прийшли дослідники з Американської дерматологічної академії.

Фахівці встановили, що "воскові" нарости на шкірі людини можуть бути провісниками інфаркту. Йдеться про зміну шкіри у вигляді незвичайних бляшок.

Їх можна побачити навколо очей, на руках або на задній частині ніг. Експерти підкреслили, що вони не болять, але можуть вказувати на певну патологію в організмі.

За даними експертів, у деяких пацієнтів з ризиком розвитку інфаркту можна виявити на шкірі гладкі шишки, які виникають через відкладення білка.

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Такі вузлики можуть вказувати на скупчення цієї речовини навколо серця. Це ускладнює роботу органу.

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