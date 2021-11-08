Небезпека інфаркту: вчені назвали незвичайний симптом

Йдеться про зміну шкіри у вигляді незвичайних бляшок.
Стало відомо про існування незвичайного симптому, який може бути передвісником інфаркту.
Як пише видання Express, до такого висновку прийшли дослідники з Американської дерматологічної академії.
Фахівці встановили, що "воскові" нарости на шкірі людини можуть бути провісниками інфаркту. Йдеться про зміну шкіри у вигляді незвичайних бляшок.
Їх можна побачити навколо очей, на руках або на задній частині ніг. Експерти підкреслили, що вони не болять, але можуть вказувати на певну патологію в організмі.
За даними експертів, у деяких пацієнтів з ризиком розвитку інфаркту можна виявити на шкірі гладкі шишки, які виникають через відкладення білка.
Такі вузлики можуть вказувати на скупчення цієї речовини навколо серця. Це ускладнює роботу органу.
Читайте ще: