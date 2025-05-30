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Україна може втратити два важливих міста: названо головні цілі ворога

Марія Николишин
30 травня 2025, 11:26
198
Від ЗСУ залежить те, чи вдасться РФ досягти своїх цілей.
Україна може втратити два важливих міста: названо головні цілі ворога
Мета наступу РФ на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне із заяви політолога:

  • Путін хоче захопити чотири області України у 2025 році
  • В Луганській області ЗСУ контролюють трохи менше 1% території
  • Для захоплення чотирьох областей РФ потрібно ще кілька сотень тисяч бійців

Видання Bloomberg писало, що російський диктатор Володимир Путін впевнений в тому, що йому вдасться захопити чотири області України у 2025 році. Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов сказав, чи дійсно в РФ є сили це зробити.

Він зауважив, що йдеться про території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей в їхніх адміністративних кордонах.

"Якщо в Луганській області ми контролюємо трохи менше 1% території області, то значна частина Донецької області - це Слов'янсько-Краматорська агломерація, Покровськ і Мирноград, і все це контролюють ЗСУ. Що стосується Запорізької та Херсонської областей, то більша їхня частина, а саме лівобережжя, окуповані", - наголосив він на чаті в Главреді.

За його словами, існує високий ризик, що Україна може втратити Покровськ і Костянтинівку.

"Однак, з огляду на темпи російського наступу, для захоплення цих чотирьох областей Росії потрібно або ще кілька сотень тисяч бійців (можливо, Кім Чен Ин надішле 200 тисяч, як пишуть "зет-патріоти"), або має статися обвал нашого фронту. Поки цього обвалу немає, завдання, яке ставить перед своїми військами Путін, наразі нездійсненне", - підкреслив Золотарьов

Він також додав, що далі все залежатиме від ЗСУ.

"Якщо ми втримаємо фронт, якщо не допустимо каскадного його обвалення, то це завдання для російської армії з розряду важко здійсненних", - підсумував політолог.

Дивіться відео, в якому Андрій Золотарьов розповів про те, як Путін грає на почуттях Трампа, до якого вибору штовхають Україну США, і чи можливий крах Росії:

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що на Новопавлівському напрямку в Донецькій області українським силам вдалося досягти певного прогресу поблизу Курахового.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що попри те, що Росія намагається вести переговори, її стратегічна мета залишається незмінною — встановлення контролю над прикордонними територіями України. Ворог планує наступ на Сумщину, Харківщину та Чернігівщину.

Водночас, керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що російські окупаційні війська активізувалися на кордоні із Сумською областю, намагаючись прорвати оборону. На цій ділянці фронту тривають запеклі бої.

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Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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