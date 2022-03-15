Полегшили "податковий тягар" і не тільки: як Україна підтримуватиме бізнес в умовах війни

Зеленський заявив про початок податкової реформи/ Офіс президента

Уряд впроваджує пакет рішень, які покликані підтримувати українську економіку в умовах війни.

Першим пунктом у цьому списку є податкова реформа, яка передбачає, зокрема, добровільну сплату єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої і другої групи. Про початок податкової реформи заявив президент України Володимир Зеленський.

"Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете – сплачуйте, не можете – немає питань", – сказав президент Української держави.

Другим кроком стане максимальна дерегуляція бізнесу, зазначив Зеленський.

Для усіх бізнесів будуть скасовуватися перевірки. Це зроблено для того, щоб на територіях, де зараз не відбуваються бойові дії, підприємці могли повернутися до роботи.

"Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону", – додав президент.

За словами Зеленського, названі кроки є лише двома початковими кроками податкової реформи, яка покликана підтримати бізнес в умовах війни.

Раніше Зеленський повідомляв, що через ситуацію у країні влада прийняла рішення про запровадження спеціального пакету підтримки бізнесу.

Раніше керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко пояснив, що перемога України залежить від чотирьох слів – план, координація, контроль, мобілізаційні проєкти.

Читайте також: