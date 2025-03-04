Деякі українці залишаться без субсидій: хто втратить виплати вже в березні

У 2025 році одержувачам субсидій важливо суворо дотримуватися правил, щоб не втратити державну допомогу.

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Що потрібно зробити, щоб не втратити виплати / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Хто ризикує залишитися без субсидії

Що потрібно зробити, щоб не втратити виплати

Українці, чиї витрати на оплату комунальних послуг перевищують встановлений обов’язковий платіж, мають право на отримання субсидії. Водночас, порушення встановлених умов може призвести до припинення виплат. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Через війну багато громадян були змушені залишити свої домівки, а частина виїхала за кордон. Проте не всі своєчасно повідомили Пенсійний фонд про відсутність членів сім’ї, що може вплинути на право отримання субсидії.

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Якщо людина перебуває за межами України понад 60 днів, її більше не враховують при розрахунку виплат. Це означає, що її доходи та нормативи житлових послуг не включаються до загального розрахунку субсидії.

Наприклад, якщо в домогосподарстві зареєстровані троє осіб, але двоє з них понад 60 днів перебувають за кордоном, субсидію отримає лише той, хто залишився в Україні.

Одержувачі субсидій зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про тривале перебування члена домогосподарства за межами країни. Це необхідно зробити протягом 30 днів з моменту виїзду.

Якщо цього не зробити, можливі наслідки:

припинення виплат субсидії;

необхідність повернення коштів, отриманих понад норму;

повторна подача заяви, яку розглянуть лише на початку нового опалювального або неопалювального сезону.

У 2025 році одержувачам субсидій важливо суворо дотримуватися правил, щоб не втратити державну допомогу. Якщо хтось із членів сім’ї планує довготривале перебування за кордоном, про це слід повідомити відповідні органи заздалегідь.

Нарахування субсидій українцям - що відомо

Нагадаємо, Главред на початку року писав про те, що українцям повернуть гроші за оренду житла. Також пояснювалось, як подати заявку на субсидію.

Також повідомлялося про те, що Кабмін ухвалив рішення про донарахування субсидій громадянам. Йдеться про людей, які не змогли їх отримати через несвоєчасне подання даних.

Окрім цього, уряд підтримав ініціативу Міністерства соціальної політики щодо запуску пілотного проєкту, в рамках якого внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть отримувати грошову допомогу на оплату орендованого житла.

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Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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