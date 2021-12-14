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"Кусаються ціни на горошок і курятину": експерт пояснила, чому дорожчають "новорічні" продукти

14 грудня 2021, 11:42

Як каже аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин, на даний момент курятина-найпопулярніший вид м'яса серед українців.

Горошок, курок
Експерт пояснила, чому дорожчають "новорічні" продукти / inoeda.com

В Україні куряче філе подорожчає як мінімум на 5% (до 116 гривень за кілограм), а на консервований зелений горошок (на 8%) до 34 гривень за 400 грамову банку до новорічних свят. Про це в коментарі порталу Українські Новини заявила аналітик "Український клуб аграрного бізнесу" Світлана Литвин.

За її словами, зазвичай ближче до новорічних свят зростає ціна деяких видів продуктів, які користуються найбільшою популярністю.

Литвин зазначила, що ціни на консервований зелений горошок, який зазвичай активно використовують українці, готуючи страви до Нового року, зазвичай не злітають занадто швидко. У минулі роки вона зазвичай зростала на 8% перед новорічними святами.

"Тому варто очікувати цього року збільшення середньої ціни за банку консервованого зеленого горошку об'ємом 400 мл також на 8% до 34 гривень. При цьому ціни на дорожчі позиції даного продукту залишаються практично без змін, відчутно зростає в ціні дешевший горошок", - повідомила аналітик УКАБ.

Також Литвин вважає, що зараз курятина - найпопулярніший вид м'яса серед українців.

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"Найбільш відчутно зростає в ціні куряче філе, так як з нього готують більш вишукані страви. Зазвичай його ціна зростає на 5% ближче до новорічних свят у порівнянні з початком Грудня, тому ціна на дану позицію може скласти близько 116 гривень/кілограм", − прокоментувала вона.

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Нагадаємо, раніше експерти відзначили, що приготування традиційного новорічного салату "Олів'є" цього року українцям обійдеться дорожче. Індекс вартості "Олів'є" за рік виріс на 21%.

Злетіли в ціні всі інгредієнти страви, крім картоплі, ціна на який впала на 15%, до 7 гривень за кілограм.

viber
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