У Росії стався вибух на газопроводі: режим НС та проблема з транзитом

Через вибух на магістральному газопроводі в РФ виникли проблеми з транзитом блакитного палива / orengrad.ru

У вівторок вранці, 23 лютого, в Ілецькому районі Оренбурзької області Росії прогримів вибух на магістральному газопроводі Союз, обійшлося без жертв.

Після вибуху на газопроводі в Ілецькому районі запроваджено режим надзвичайної ситуації, пише ТАСС з посиланням на міністра сільського господарства, торгівлі, харчової та переробної промисловості Сергія Баликіна.

Через вибух на газопроводі припинено транзит газу з РФ територією Казахстану через газовимірювальну станцію Олексіївка, йдеться на сайті російського Міненерго.

"Для транзиту через Казахстан збільшені поставки через ГІС Домбаровська... газопостачання споживачів здійснюється з балона газопроводу Оренбург – Новопсков", – додали в міністерстві.

У результаті аварії без газу залишилися жителі сіл Герасимівка, Мустаєво, Ізмайлівка, Ржавка, а також хутора Баришників, повідомляє orengrad.ru.

В Оренбурзькій області у вівторок вдень прогнозувалося близько -20 градусів.

Газопровід Союз був пошкоджений на 108-му кілометрі, загорілося блакитне паливо.