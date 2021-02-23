У Росії стався вибух на газопроводі: режим НС та проблема з транзитом

Вибух на газопроводі в РФ стався вранці 23 лютого.
У вівторок вранці, 23 лютого, в Ілецькому районі Оренбурзької області Росії прогримів вибух на магістральному газопроводі Союз, обійшлося без жертв.
Після вибуху на газопроводі в Ілецькому районі запроваджено режим надзвичайної ситуації, пише ТАСС з посиланням на міністра сільського господарства, торгівлі, харчової та переробної промисловості Сергія Баликіна.
Через вибух на газопроводі припинено транзит газу з РФ територією Казахстану через газовимірювальну станцію Олексіївка, йдеться на сайті російського Міненерго.
"Для транзиту через Казахстан збільшені поставки через ГІС Домбаровська... газопостачання споживачів здійснюється з балона газопроводу Оренбург – Новопсков", – додали в міністерстві.
У результаті аварії без газу залишилися жителі сіл Герасимівка, Мустаєво, Ізмайлівка, Ржавка, а також хутора Баришників, повідомляє orengrad.ru.
В Оренбурзькій області у вівторок вдень прогнозувалося близько -20 градусів.
Газопровід Союз був пошкоджений на 108-му кілометрі, загорілося блакитне паливо.
- Довідка. Газопровід Союз належить дочірньому підприємству російського газового монополіста Газпрому – Газпром трансгаз Єкатеринбург.
- Газовимірювальною станцією називають сукупність обладнання, засобів та систем, які призначені, зокрема для вимірювання витрати природного газу, який транспортують магістральними газопроводами, пише Вікіпедія.