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У Росії відреагували на жорстку заяву Кравчука щодо Донбасу

6 березня 2021, 15:06

Російські політики обурені через ультиматум очільника делегації Києва в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леоніда Кравчука.

Кравчук
У Росії відповіли на жорстку заяву Кравчука щодо Донбасу / УНІАН

Жорстка заява першого президента України, глави делегації Києва в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леоніда Кравчука про те, що Росія має визнати себе стороною конфлікту на Донбасі, інакше будуть вжиті радикальні заходи, викликало обурення серед російських політиків.

Зокрема, депутат Держдуми Костянтин Затулін розцінив слова Кравчука як дипломатичну підготовку військової провокації без урахування рішучої позиції Росії з цього питання, повідомляє РИА Новости.

"Це складова частина тієї ескалації, яку робить українська влада, сподіваючись на те, що її підтримає в цьому питанні нова адміністрація США і під впливом цієї адміністрації інші учасники "нормандського формату" — Франція і Німеччина, особливо Німеччина. Йдеться про ревізію Мінських угод, спроби ревізій почалися відразу після їх підписання", — сказав Затулін.

На його думку, все, що відбувається в Україні за останній час: наступи на російську мову, удари по опозиції, переслідування інакомислячих, закриття телеканалів — все це треба розглядати як складові частини плану Києва.

Водночас сенатор Сергій Цеков заговорив про страх і підкреслив, що "Росію подібними заявами і погрозами не залякати".

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"У нас немає жодного розгубленості та боязні. У будь-якій ситуації, що б не відбувалося на міжнародній арені і як би агресивно не поводилася Україна, Росія продовжить надавати необхідну допомогу та підтримку співвітчизникам народних республік Донбасу і не кине їх на розтерзання українських націоналістів", - сказав Цеков.

Зазначимо, раніше глава делегації Києва в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що якщо Росія й надалі блокуватиме переговори щодо Донбасу, то вивести ситуацію з глухого кута можна буде тільки із застосуванням серйозних заходів.

"Якщо Росія надалі стоятиме на тому, що вона не є стороною конфлікту, а тільки спостерігачем, і шукати будь-які причини, щоб блокувати наші переговори, то можна говорити, що ситуація знаходиться у глухому куті. І що вивести її з глухого кута можна тільки радикальними кроками", - сказав Кравчук.

Ситуація на Донбасі - про що йшлося раніше:

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новини Росії війна на Донбасі Леонід Кравчук Сергій Цеков Костянтин Затулін
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