В Індії літня жінка героїчно відбилася тростиною від леопарда та відбулася легким переляком

На жінку нападав дорослий леопард, про що свідчать сліди кігтів / скріншот

Дивовижний випадок стався в місті Мумбаї - літня індіанка продемонструвала чудеса сміливості йспокою. На Нірмаладеві Сінгх напав леопард. Однак жінка не розгубилася і відбилася від тварини тростиною.

Мешканка Мумбаї сиділа на лавочці біля свого будинку в той момент, коли хижак підкрадався до неї зі спини, повідомляє видання The Sun. Мабуть, Сінгх почула шум і обернулася. Леопард кинувся на свою жертву, збивши її з лавки.

Індіанка почала відбиватися від великої кішки тростиною – хижак ймовірно не очікував такої відсічі та зник у заростях. У цей момент на вулицю вискочили люди, які почули підозрілий шум.

З незначними травмами жінку доставили в лікарню. Після спроби леопарда напасти у неї залишилися подряпини на обличчі, руці, спині та ногах.

За інформацією газети Times of India, на жінку вчинив напад дорослий леопард, про що свідчать сліди кігтів. Куратор лісового відділу округу Тхан Гаджанан Хір заявив, що незабаром в районі поставлять пастку для того, щоби зловити дикого звіра.

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Видання зазначає, що подібний інцидент став вже другим за минулі три дні в цьому районі міста, а також третім за тиждень. Департамент лісового господарства на тлі події встановив в окрузі 10 камер відеоспостереження.

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Як повідомляв Главред, 5 лютого в Чернігівській області тигр завдав смертельних поранень працівнику зоопарку. Трагедія сталася в місті Мена.

Працівник зоопарку збирався погодувати тварину. У цей момент тигр раптово на нього напав. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події до приїзду медиків.