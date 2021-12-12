В американському штаті Кентуккі потужний торнадо зрівняв із землею будинки, загинуло щонайменше 100 осіб

У США погодна стихія наробила біди - 10 грудня у штаті Кентуккі унаслідок дуже сильного торнадо загинуло, щонайменше, 100 осіб. Кентуккі став одним із шести штатів на шляху кількох десятків торнадо. Місто Мейфілд, що прийняло удар стихії, виявилося майже повністю зруйнованим.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив, що нинішня серія торнадо була найбільш руйнівною в історії штату, повідомляє Радіо Свобода.

"Ці руйнування не схожі ні на що, що я бачив у своєму житті, і мені важко висловити це словами", - сказав Бешир на пресконференції.

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Він додав: "Дуже ймовірно, що тут, в Кентуккі, загинуло понад 100 людей".

До надання допомоги в пошуку постраждалих і відновленню залучено 189 військовослужбовців Національної гвардії, повідомив губернатор.

Президент США Джо Байден в суботу оголосив про запровадження в Кентуккі надзвичайного стану.

Жертви торнадо зафіксовані також в штатах Арканзас, Міссурі, Іллінойс.

Нагадаємо, раніше унаслідок шторму в Чорному морі біля берегів Туреччини виник торнадо. Він пронісся на відстані 300 метрів від пляжу і налякав людей. Стихія насунула на узбережжя Чакраз в районі Амасра в Бартині. У курортному містечку піднявся сильний вітер, а в морі утворився смерч.

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