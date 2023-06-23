Біля уламків Титаніка на дні океану загинув мільярдер і ще 4 члени екіпажу батискафа

Батискаф Титан почав занурення вранці 18 червня, але втратив зв'язок з поверхнею через 1 годину і 45 хвилин після початку місії.

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Уламки зниклого батискафа Титан виявили в 500 метрах від Титаніка / Колаж: Главред, фото: скріншот OceanGate Expeditions

В Атлантичному океані виявлено уламки батискафа Титан, який зник при зануренні до легендарного лайнера Титанік. П'ятеро людей, які перебували на борту, загинули.

Як повідомила Берегова охорона США, підводний апарат Odysseus виявив хвостовий конус батискафа, а також інші частини корпусу приблизно в 500 метрах від носа Титаніка, що знаходиться на глибині 3800 метрів.

Стан уламків вказує на катастрофічне руйнування, проте його причина невідома. Також незрозуміло, чи вдасться знайти тіла загиблих.

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Компанія OceanGate, якій належить Титан, раніше випустила заяву, в якій визнала загибель екіпажу.

"Ці люди були справжніми дослідниками, яких об'єднував особливий дух пригод і глибока пристрасть до вивчення і захисту Світового океану", – йдеться в заяві.

Причиною аварії батискафа міг стати вибух

Командування ВМС США оголосило, що аналіз акустичних даних в зоні занурення батискафа Титан "виявив аномалію, відповідну імплозії або вибуху", коли зник зв'язок з апаратом.

Представник ВМС зазначив, що мережа датчиків дозволила визначити можливе місце розташування джерела шуму і звузити район пошуку.

Коментуючи повідомлення про "стукіт", про фіксацію яких повідомляла Берегова охорона США, представник ВМС припустив, що це була якась форма природного життя або звуки, що видаються іншими суднами, які беруть участь в рятувальній операції.

Що відомо про експедицію на дно океану

У неділю, 18 червня, дослідницьке судно Polar Prince доставило батискаф Титан на місце занурення - туди, де 110 років тому затонув Титанік.

Батискаф почав занурення вранці, але втратив зв'язок з поверхнею через 1 годину і 45 хвилин після початку місії.

В екіпажу Титана кисню для дихання було на 90 годин – приблизно до 14:00 22 червня.

Екіпаж Polar Prince лише через вісім годин повідомив береговій охороні про те, що зв'язок з Титаном перервався. Після цього командний центр відомства в Бостоні почав координувати пошукову операцію, в якій брали участь кілька країн.

Спочатку батискаф шукали ехолотами, потім доставили на місце безпілотні апарати, здатні працювати на великій глибині.

Берегова охорона направила два літаки C-130 Hercules для пошуку підводного апарату на поверхні води, до них приєднався Канадський літак C-130 і літак P8, оснащений підводним сонаром.

У четвер Берегова охорона США підключила рятувальної операції ще 10 суден і кілька підводних човнів.

Рятувальну операцію почали частково згортати після того, як виявлені на дні уламки вдалося ідентифікувати як частини батискафа.

Хто був на борту батискафа Титан

На борту батискафа перебували п'ятеро людей:

58-річний британський бізнесмен і дослідник Хеміш Хардінг;

48-річний бізнесмен з Пакистану Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулеман;

61-річний Стоктон Раш, директор компанії OceanGate;

77-річний французький дослідник Поль-Анрі Наржоле.

Загиблі на борту батискафа Титан / Фото: OceanGate

Зазначимо, дружина загиблого на батискафі Стоктона Раша є нащадком двох пасажирів першого класу, які загинули під час аварії Титаніка в ніч з 14 на 15 квітня 1912 року.

Як з'ясувала газета The New York Times, Венді Раш - правнучка роздрібного магната Ісидора Штрауса та його дружини Іди, які були серед найбагатших людей на борту Титаніка. Штраус, який народився в 1845 році, був співвласником найбільшої американської мережі універмагів "Macy's".

Венді Раш, уроджена Венді Холлінгс Вейл, вийшла заміж за Стоктона Раша в 1986 році.

Предки Раш, які загинули в аварії Титаніка, відомі своєю трагічною історією кохання. Ті, хто вижив в катастрофі згадували, що Ісидор Штраус відмовився від місця в рятувальному човні, коли можливості врятуватися чекали жінки і діти. Іда Штраус заявила, що не залишить свого чоловіка.

Очевидці бачили, як подружжя стояло рука об руку на палубі Титаніка, коли корабель йшов на дно.

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Як повідомляв Главред, за допомогою глибоководного картування дослідникам вдалося зняти найзнаменитіший у світі затонулий лайнер Титанік.

Судно, на якому загинуло понад 1500 осіб, зараз лежить на глибині 3800 метрів в Атлантиці. Є надія, що це проллє нове світло на те, що саме сталося з лайнером, що затонув у 1912 році.

Паркс Стівенсон, фахівець з Титаніка, заявив, що ця модель - "один з перших серйозних кроків на шляху до того, щоб історія про Титанік стала заснованою на фактах, а не на спекуляціях".

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