Хитке здоров'я 'царя': експерт розповів цікавий момент про стан Путіна

Постійні чутки про погане здоров’я Путіна виникають не випадково.

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Експерт пояснив, що чекає на Росію після Путіна / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Головне з заяв Галлямова:

Мішустін може стати наступником Путіна

Путін перебуває у стані стресу, що не покращує стан його здоров’я в похилому віці

Якщо з президентом Росії Володимиром Путіним станеться щось непередбачуване, швидше за все, прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін автоматично стане виконувачем обов’язків глави держави. Є ймовірність, що саме його можуть обрати наступним президентом, заявив опозиційний російський політтехнолог Аббас Галлямов у розмові з Оленою Кирик для YouTube-каналу "Сейчас".

Галлямов підкреслює, що добряче пенсійний вік Путіна, а також постійні чутки про його погане здоров’я виникають не випадково.

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"Як відомо, довге перебування у стресі загрожує серйозними проблемами зі здоров’ям. Хоча, звичайно, Путіну доступна вся медицина, як вітчизняна, так і закордонна. Але виключати того, що з ним щось трапиться, не можна. У такій ситуації у Мішустіна дуже серйозні шанси", – зазначив Галлямов.

Окрім цього, диктатор Путін постійно перебуває під тиском через провал війни та крах своїх головних задумів і лихих планів. Армія, яка мала бути символом його політичного успіху і загрозою для світу, виявилася неспроможною. Цей факт став очевидним для всього світу, що завдає серйозного стресу президенту.

Експерт також охарактеризував фігуру Мішустіна. На думку Галлямова, він виглядає "невоєнним" гравцем на відміну від більш агресивних фігур, як-от Патрушев чи Сєчін. Окрім цього, Мішустіна не асоціюють із відповідальністю за війну чи загальний стан у країні.

"У нинішніх умовах, коли зростають протестні настрої та спостерігається загальна розгубленість політичного класу РФ, ця аполітичність має серйозний політичний потенціал, – сказав Галлямов. – На Мішустіна мало хто покладе відповідальність за війну і те, що відбувається в країні. У цьому сенсі в нього є потенціал".

Експерт також додав, що антирейтинг у Мішустіна є мінімальним. Його не люблять, але й не ненавидять. А практика показує, що саме така нейтральність допомагає досягти лідерства в перехідні періоди. Це можна порівняти з приходом до влади Хрущова або Брежнєва, коли лідером стає той, хто викликає найменший опір серед інших.

Смерть Путіна через хворобу чи ліквідацію - що відомо

Як писав Главред, експерт Андрій Сидельников нещодавно вказав на хворобу диктатора. Він проаналізував нещодавню пряму лінію Володимира Путіна і дійшов цікавих висновків.

Водночас голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова також озвучила головний страх диктатора. За її словами, Путін боїться ймовірної ліквідації.

Своєю чергою генерал армії України Микола Маломуж проаналізував, як закінчить війну ліквідація диктатора. Він висловив думку, що, якщо зараз Путіна усунуть, може бути інша модель керівництва Росією.

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Хто такий Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов - російський політолог, політтехнолог і публіцист. У 2008-2010 роках – спічрайтер прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Пізніше, в 2010-2014 роках, був заступником керівника Адміністрації президента Республіки Башкортостан. Кандидат політичних наук.

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