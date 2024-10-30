Російська "опозиція" збирається на "антивоєнний" марш у Берліні: яка мета акції

Російські політики вирішили "показати" свою сміливість за кордоном.

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Вигнанці ініціювали антивоєнний марш / Колаж: Главред, фото скриншот з видео

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Лідери російської опозиції організовують марш

Акція протесту відбудеться 17 листопада

Опозиція РФ вимагатиме виведення російських військ з України

Російські опозиціонери Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин планують організувати в Берліні акцію протесту проти війни, яку веде їхня країна проти України. Про це російські політики повідомили на YouTube-каналі.

Удова загиблого за ґратами у РФ Олексія Навального Юлія заявила, що цією акцією опозиціонери не лише хочуть консолідувати демократичні та антивоєнні сили, а й підтримати своїх співгромадян у Росії, які перебувають у заручниках у путінського режиму.

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Політик, якого було звільнено з ув’язнення у РФ, підкреслив, що на території країни-агресор зараз немає можливості проводити легальні акції протесту.

"Людей там (у РФ - ред.) жорстоко б’ють і садять на величезні терміни. Але ми все ще можемо показати, що мирна, вільна та цивілізована Росія існує. Ми існуємо, ми не мовчимо, і ми діємо разом", – зазначив Яшин.

Водночас Яшин у своїх соцмережах написав, що велика антивоєнна демонстрація у Берліні пройде 17 листопада.

"Це буде марш із вимогою вивести російські війська з України, судити Володимира Путіна як воєнного злочинця та звільнити всіх політв’язнів", – йдеться в дописі.

У коментарях під публікацією чимало людей висловили свої претензії як до самої акції, так і до російської опозиції.

"Всі намагаються будувати "Москву на Шпреї". Можна ж пройтися з таким маршем Курською областю, але в Берліні приємно і спокійно, а головне, що всі свої вже поруч", - зазначив один із коментаторів.

Також чимало людей закликали провести мітинг в Москві, а ще краще задонатити на Збройні Сили України.

Хто такий Ілля Яшин? Ілля Яшин (нар. 29 червня 1983, Москва) - російський політичний і громадський діяч, політв'язень, опозиціонер. Колишній голова Ради депутатів муніципального округу Красносільський і голова муніципального округу Красносільський (7 жовтня 2017 - 27 липня 2021). Соратник Бориса Нємцова. Підтримує Україну з початку російського вторгнення 2014 року.

Акція протесту проти Путіна від Навальної

Нагадаємо, Юлія Навальна вже не вперше проводить подібні акції проти Путіна.

17 березня поточного року вдова російського опозиціонера Олексія Навального, закликала росіян у день президентських "виборів" приєднатися до акції "Полудень проти Путіна". Суть акції полягала в тому, що в день "виборів" 17 березня людям, які виступають проти путінського режиму, потрібно було прийти на виборчі дільниці одночасно – опівдні.

Їм пропонувалось або проголосувати за будь-якого з трьох інших кандидатів крім Путіна, або просто постояти на дільниці, а потім піти додому, або ж зіпсувати бюлетень.

І що сталося? Вони саме так і зробили! Величезна кількість росіян як у Росії, так і на дільницях у консульствах вишикувалися в черги опівдні - просто щоб постояти... і проголосувати. Не важливо, як вони голосували, адже результат у ЦВК намалювали 87%, а явку вони підвищили. Чогось іншого очікувати на болотах не варто було, адже Путін напередодні так званих "виборів" залучив весь арсенал засобів – від масованої пропаганди й фізичного усунення реальних кандидатів до фальсифікації підрахунку голосів.

Акція "Полудень проти Путіна" просто провалилась. Не відбулося рівно нічого - ні мітингів, ні зіткнень із поліцією, ні встановлення барикад. Вони зібралися, а потім розійшлися по квартирах. І що ще більш безглуздо - ті ж лідери з-за кордону за це росіян похвалили: мовляв, показали режиму, як їх багато, а все насправді пройшло тихо.

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