РФ прикрутила газовий краник: припинено прокачування в ЄС через Польщу

/ УНІАН

Російський газовий монополіст компанія Газпром припинила постачання газу трубопроводом Ямал-Європа, який проходить територією Польщі та Німеччини.

30 жовтня рівень прокачування газу впав до нуля (у напрямку зі сходу на захід), повідомляє Інтерфакс з посиланням на дані німецького оператора Gascade.

За даними оператора, газопровід перейшов у реверсний режим - із заходу на схід. За реверсною заявкою гойдалося близько 150 тис.куб. м на годину.

У повідомленні уточнюється, що з Німеччини (в якості віртуального реверсу), а також з РФ польські споживачі по газопроводу отримують газ.

Також підкреслюється, що в разі, коли заявка на віртуальний реверс перевершує прямий фізичний потік — газопровід може переходити в фізично реверсний режим.

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Зазвичай у вихідні дні закачування газу по трубопроводу зростає, оскільки знижується попит з боку промисловості і вивільняється додатковий ресурс для направлення газу в сховища, розташовані на території ЄС.

читайте такожКачай або плати: Вітренко назвав умову відмови Газпрому від транзиту через Україну

Раніше голова Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що газова криза в ЄС безпосередньо пов'язана з Газпромом. На цей рік росіяни законтрактували менші обсяги прокачування газу через Україну в Європу, а тепер фактично поставили європейцям ультиматум: або дешевший газ і запуск газопроводу Північний потік-2, або проблеми з поставками палива шляхом української ГТС.

У компанії-операторі ГТС України вважають, що ціни на газ в Європі зросли у зв'язку з діями Газпрому. Росіяни торгуються за більш оптимальні для себе умови запуску Північного потоку-2 - газопроводу, який йде в обхід України.

В Асоціації газової інфраструктури Європи нагадали про те, що найменше газу залишилося в сховищах Австрії. Нідерландів та Португалії. Організація пов'язує кризу з високим попитом на паливо в Євросоюзі минулої зими і дефіцитом поставок скрапленого газу. Однак експерти також вважають, що ситуація на ринку не зміниться незалежно від долі Північного потоку-2.