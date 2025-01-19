Рекордна кількість: розвідка Британії розкрила втрати Росії у війні

Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищують 750 тисяч.

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Розвідка Великої Британії озвучила втрати окупантів у війні / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, wikimedia.org

Коротко:

У 2024 році росіяни зазнали найбільших втрат серед особового складу

Втрати РФ у повномасштабній війні проти України перевищують 750 тисяч осіб

У 2024 році держава-агресор Росія зазнала найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомило Міноборони Великої Британії у мережі Х.

Британська розвідка опублікувала дані, які свідчать про те, що втрати росіян з кожним роком збільшуються:

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у 2022 році — 105 960;

у 2023 році — 252 940;

у 2024 році — 429 660.

За даними Міноборони Британії, загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищують 750 тисяч.

У повідомленні йдеться, що втрати Росії зростали шість місяців поспіль і в грудні сягнули 48 670 – це найбільше за будь-який інший місяць повномасштабного вторгнення.

"Ця похмура статистика триватиме, поки Росія продовжуватиме своє непотрібне вторгнення", – наголосили в Міноборони Великої Британії.

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Як писав Главред, окупантам щомісяця вдається поповнювати армію приблизно на 30 тисяч людей, а ЗСУ щодня знищують понад 1500 російських загарбників. Таким чином, кожного місяця країна-агресор втрачає близько 50 тисяч бійців.

Нещодавно президент Володимир Зеленський прокоментував втрати російських військ під час бойових дій у Курській області. Згідно з даними, за 5 місяців Курської операції втрати росіян становили 30-35 тис. осіб пораненими і вбитими.

Нагадаємо, Третя окрема штурмова бригада ЗСУ відбила спробу прориву російських військ на Харківщині. Пресслужба бригади повідомила, що українські захисники завдали серйозних втрат окупантам: зупинили колону з ходу за допомогою ПТРК, змусили бронетехніку зійти з дороги, де вона підірвалася на мінних полях, і вразили залишки FPV-дронами.

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Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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