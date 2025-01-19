Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Рекордна кількість: розвідка Британії розкрила втрати Росії у війні

Маріна Фурман
19 січня 2025, 19:55
1156
Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищують 750 тисяч.
ВСУ, армия РФ
Розвідка Великої Британії озвучила втрати окупантів у війні / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, wikimedia.org

Коротко:

  • У 2024 році росіяни зазнали найбільших втрат серед особового складу
  • Втрати РФ у повномасштабній війні проти України перевищують 750 тисяч осіб

У 2024 році держава-агресор Росія зазнала найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомило Міноборони Великої Британії у мережі Х.

Британська розвідка опублікувала дані, які свідчать про те, що втрати росіян з кожним роком збільшуються:

відео дня
  • у 2022 році — 105 960;
  • у 2023 році — 252 940;
  • у 2024 році — 429 660.

За даними Міноборони Британії, загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищують 750 тисяч.

У повідомленні йдеться, що втрати Росії зростали шість місяців поспіль і в грудні сягнули 48 670 – це найбільше за будь-який інший місяць повномасштабного вторгнення.

"Ця похмура статистика триватиме, поки Росія продовжуватиме своє непотрібне вторгнення", – наголосили в Міноборони Великої Британії.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, окупантам щомісяця вдається поповнювати армію приблизно на 30 тисяч людей, а ЗСУ щодня знищують понад 1500 російських загарбників. Таким чином, кожного місяця країна-агресор втрачає близько 50 тисяч бійців.

Нещодавно президент Володимир Зеленський прокоментував втрати російських військ під час бойових дій у Курській області. Згідно з даними, за 5 місяців Курської операції втрати росіян становили 30-35 тис. осіб пораненими і вбитими.

Нагадаємо, Третя окрема штурмова бригада ЗСУ відбила спробу прориву російських військ на Харківщині. Пресслужба бригади повідомила, що українські захисники завдали серйозних втрат окупантам: зупинили колону з ходу за допомогою ПТРК, змусили бронетехніку зійти з дороги, де вона підірвалася на мінних полях, і вразили залишки FPV-дронами.

Читайте також:

Що таке оборонна розвідка Британії?

Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил.

У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні російські війська британська розвідка
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Зміна командирів і переведення офіцерів: розкрито проблеми ще однієї бригади ЗСУ

Зміна командирів і переведення офіцерів: розкрито проблеми ще однієї бригади ЗСУ

20:15Україна
США не ставили за мету перемогу України у війні з РФ і повернення територій – Time

США не ставили за мету перемогу України у війні з РФ і повернення територій – Time

19:35Світ
Бойко - не герой та мирний план Трампа: головні новини України (дайджест)

Бойко - не герой та мирний план Трампа: головні новини України (дайджест)

19:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Популярний російський ведучий перестав упізнавати рідних

Популярний російський ведучий перестав упізнавати рідних

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Овни отримають відповіді, Риби - розбагатіють

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Овни отримають відповіді, Риби - розбагатіють

Гороскоп на завтра 20 січня: Козерогам - нове знайомство, Водоліям - важлива новина

Гороскоп на завтра 20 січня: Козерогам - нове знайомство, Водоліям - важлива новина

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 січня: Рибам - проблеми з грошима, Леву - удача

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 січня: Рибам - проблеми з грошима, Леву - удача

"Життя після розлучення": у мережу злили сенсаційну пропозицію Меган Маркл

"Життя після розлучення": у мережу злили сенсаційну пропозицію Меган Маркл

Останні новини

20:15

Зміна командирів і переведення офіцерів: розкрито проблеми ще однієї бригади ЗСУ

19:55

Рекордна кількість: розвідка Британії розкрила втрати Росії у війні

19:35

США не ставили за мету перемогу України у війні з РФ і повернення територій – Time

19:30

Бойко - не герой та мирний план Трампа: головні новини України (дайджест)

19:20

ЕксВіаГра Міша Романова розійшлася з радником президента Зеленського

Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)
18:47

Майже весна: синоптик розповів, коли в Україну "прийде" аномальне потепління

18:12

Вибух у центрі Києва: у радіостудії здетонував боєприпас, є постраждала

17:42

Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

17:40

Колишній друг Пугачової пропагандист Резнік потрапив під санкції за свої вірші

Реклама
17:38

Окупанти не будуть штурмувати Покровськ "в лоб": у ЗСУ назвали причину

17:30

Розкішний сніданок за 10 хвилин: ульотна закуска з лаваша - рецепт

17:25

Чи буде Трамп домовлятися з Путіним за спиною України?Погляд

17:19

План припинення війни: у МЗС зробили важливу заяву щодо примусу РФ до миру

17:15

Що буде, якщо їсти сало щодня: названо несподівані наслідкиВідео

16:52

ЗСУ у Торецьку тримають ворога під вогневим контролем: деталі від ОТУ "Луганськ"

16:34

Які запахи найбільше не переносять кішки: і на кілометр не підійдуть

16:21

Росіяни "вчепилися" в правий берег Осколу: у ЗСУ попередили про просування РФ

15:49

Зламається не тільки смартфон: як не можна заряджати телефон у машині

15:22

РФ обрала нову ціль: у розвідці Британії назвали напрямки просування ворога

15:18

Зеленський вдарив санкціями по прихильниках РФ: у списку - щонайменше 5 гучних прізвищ

Реклама
15:11

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня

15:08

"Мир в обмін на території": у США дізналися, яким може бути план Трампа

15:02

Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО: кого зачепить у першу чергу

14:48

Експерти закликали не годувати птахів хлібом у січні: в чому причина

14:03

"Мої серце і розум": Соловій показала рідкісне фото важливого для неї чоловіка

13:53

Візит словацької опозиції до Києва: Фіцо заговорив про спробу держперевороту

13:47

Як прибрати вапняний наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

13:30

Чи переводитимуть персонал Повітряних сил у піхоту: Сирський видав заборону

13:16

"Катастрофа для Лукашенка": як пройдуть вибори в Білорусі в 2025 році - БульбаВідео

13:05

Плани щодо завершення війни: у Трампа зробили новий прогноз

13:00

Юлія Саніна вперше зізналася, як її чоловік опинився за кордоном під час війни

13:00

Забуваємо про неприємні запахи: як дієво позбутися запаху собачої сечі

12:54

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 січня: Рибам - проблеми з грошима, Леву - удача

12:45

У Трампа змінилась стратегія щодо переговорів Зеленського і Путіна

12:43

Не всі в курсі: як правильно використовувати кисневий порошок

12:18

РФ атакувала Україну ракетами, сотнями авіабомб та дронів - Зеленський

11:59

Tik-Tok перестав працювати для користувачів у США: в чому причина

11:54

Війська РФ намагаються обійти Покровськ: нардеп оцінив загрозу оточення міста

11:25

Подруги ахнуть, коханий оцінить: який колір краще підкреслює карі очі

10:59

Мобілізація студентів в Україні: які три категорії можуть призвати у 2025 році

Реклама
10:38

Ідеальний засіб від запотівання окулярів та скла: як зробити антифог самому

10:37

Куди поїде Трамп в один із перших візитів: ЗМІ назвали країну

10:10

Потрібна всього 1 банка секретного інгредієнта: шикарний рецепт закуски за 2 хвилини

09:59

Армія РФ просувається в Курській області до позицій ЗСУ: яка ситуація насправді

09:42

Ніколи не злипнуться: як правильно приготувати макарони

09:28

Почалися бої за важливий населений пункт на кордоні трьох областей - боєць ЗСУ

09:03

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Овни отримають відповіді, Риби - розбагатіють

08:55

Росіяни штурмують три важливі райони: у Великій Новосілці загострилась ситуація

08:33

Миротворці Німеччини в Україні: у Берліні зробили заяву

08:15

"Вічна" влада або хитрий план РФ: чому Україні варто шукати шляхи для виборівПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти