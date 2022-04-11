Пряме втручання Росії: слідство назвало причину Смоленської катастрофи

Головною причиною трагедії був вибух у лівому крилі повітряного судна, викликаний зовнішнім втручанням.
Росія причетна до авіакатастрофи літака експрезидента Леха Качинського, яка сталася 10 квітня 2010 року.
Як розповів глава підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони РП Антоній Мацеревич, головною причиною трагедії був вибух у лівому крилі повітряного судна, викликаний зовнішнім втручанням.
"Причиною аварії 10 квітня 2010 року над Смоленськом став акт незаконного впливу російської сторони на літак Ту-154М делегації президента Польщі",- сказав Мацеревич.
Як підкреслив голова Комісії, основним і беззастережним доказом цього акту втручання був "вибух у лівому крилі" на відстані ста метрів до берези (з якої сталося перше зіткнення літака. - Ред.) над місцевістю, де не було ні високих дерев, ні інших перешкод, які могли б загрожувати літакам.
Смоленська катастрофа - що відомо
10 квітня 2010 року при заході на посадку в аеропорт поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качиньським на борту.
У катастрофі загинуло 96 осіб - Лех Качинський, ряд вищих посадових осіб країни, громадських діячів, представників духовенства та члени екіпажу.
Смоленська катастрофа стала другою катастрофою в історії польської авіації за кількістю жертв і наймасштабнішою катастрофою в історії повітряних сил Польщі.
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