Пряме втручання Росії: слідство назвало причину Смоленської катастрофи

Смоленська катастрофа / 24tv.ua

Росія причетна до авіакатастрофи літака експрезидента Леха Качинського, яка сталася 10 квітня 2010 року.

Як розповів глава підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони РП Антоній Мацеревич, головною причиною трагедії був вибух у лівому крилі повітряного судна, викликаний зовнішнім втручанням.

"Причиною аварії 10 квітня 2010 року над Смоленськом став акт незаконного впливу російської сторони на літак Ту-154М делегації президента Польщі",- сказав Мацеревич.

Як підкреслив голова Комісії, основним і беззастережним доказом цього акту втручання був "вибух у лівому крилі" на відстані ста метрів до берези (з якої сталося перше зіткнення літака. - Ред.) над місцевістю, де не було ні високих дерев, ні інших перешкод, які могли б загрожувати літакам.

Смоленська катастрофа - що відомо

10 квітня 2010 року при заході на посадку в аеропорт поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качиньським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб - Лех Качинський, ряд вищих посадових осіб країни, громадських діячів, представників духовенства та члени екіпажу.

Смоленська катастрофа стала другою катастрофою в історії польської авіації за кількістю жертв і наймасштабнішою катастрофою в історії повітряних сил Польщі.

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