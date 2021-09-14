Згубили цивілізація і алкоголь: у В'єтнамі помер "Тарзан", який прожив 40 років у джунглях

Хо Ван Ланг прожив в цивілізації 8 років / фото VnExpress / Pham Linh

В'єтнамський "тарзан" Хо Ванг Ланг, який прожив 40 років в джунглях, ховаючись від "війни", помер від раку через 8 років після повернення в "цивілізований світ". Від вживання сучасних харчових продуктів і алкоголю у нього діагностували рак печінки.

Хо Ван Ланг помер минулого понеділка, проживши в 41 рік в джунглях разом зі своїм батьком Хо Ван Тхань, який втік в дику природу, після того, як від американських бомбардувань під час війни у В'єтнамі загинула половина його сім'ї, повідомляє агентство Daily Mail.

Дослідник Альваро Черезо, який вистежив сім'ю ще у 2015 році, і став у наслідку товаришем Ланга, припустив, що "сучасне" життя, ймовірно, мало для останнього фатальні наслідки. Хо Ван Ланг почав їсти напівфабрикати, що позначилося на його травленні, і вживати алкоголь.

"Мені дуже сумно бачити, як він йде, але його смерть також є визволенням. Мені не подобалося бачити, як він живе в цивілізації. Я завжди хвилювався, що він і його тіло не витримають таких кардинальних змін", – з гіркотою сказав Черезо,

Історія в'єтнамського "Тарзана"

У 1972 році американські літаки розбомбили в'єтнамське село, де жив на той момент дворічний Хо Ван Ланг. Крім нього, як вважалося, в живих залишився тільки його батько, який і забрав хлопчика в джунглі.

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За 41 рік батько із сином змінили п'ять місць для житла, хоча всі вони були відносно недалеко одне від одного – завжди біля підніжжя гори, де було тепло, і поблизу річки. Вони харчувалися медом і фруктами, ловили рибу, полювали на щурів, змій, мавп, жаб, кажанів і птахів.

Ланг виріс в повній ізоляції від зовнішнього світу, уникав людей, ніколи не бачив годинника, не знав про існування електрики, а батько ніколи не розповідав йому про жінок. Його батько намагався менше розповідати про "зовнішній світ", щоб Лангу не захотілося раптом піти і подивитися на нього. Між собою Танг і Ланг розмовляли місцевою говіркою, але їхній словник був досить невеликий – не було необхідності щось обговорювати.

За 40 років життя в джунглях ні Ланг, ні його батько жодного разу серйозно не хворіли. Приблизно раз на рік в обох траплялася легка застуда і періодично болів живіт. Переїхавши в село, їхній імунітет виявився безсилим до вірусів і бактерій, до яких звичайні люди вже давно звикли, і сім'я пустельників почала дуже часто хворіти. Батько Ланга помер у 2017 році. А через кілька років у Хо Ван Ланга виявили злоякісні утворення в печінці.