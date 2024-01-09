'Звернись до Зеленського': президент ОАЕ саркастично відмовив Нетаньяху у допомозі

Об'єднані Арабські Емірати відмовилися надати Ізраїлю фінансову допомогу, яку просив Беньямін Нетаньяху.

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Президент ОАЕ запропонував Ізраїлю звернутися по допомогу до Зеленського / Колаж: Главред, фото: УНІАН, uk.wikipedia.org

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до президента Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммада ібн Заїда Аль Нахайян із запитом фінансової допомоги палестинським працівникам, які стали безробітними. Проте президент відмовив у наданні допомоги та запропонував звернутись до українського президента Володимира Зеленського. Про це повідомило видання Axios з посиланням на джерела.

У результаті атаки ХАМАС на Ізраїль, уряд країни прийняв рішення закрити Західний берег річки Йордан. Через такі заходи втратили роботу понад 100 тисяч палестинських працівників, які перебували у цьому регіоні, але працювали в Ізраїлі.

Тому Беньямін Нетаньягу попросив надати фінансову допомогу палестинським робітникам президента ОАЕ. Замість цього, ізраїльський лідер отримав саркастичну відповідь, у якій Мухаммад ібн Заїд Аль Нахайян пропонує звернутися по допомогу до президента України, Володимира Зеленського.

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"Мухаммад ібн Заїд Аль Нахайян сказав, що Зеленський отримує багато грошей від багатьох країн, тому, можливо, він зможе йому допомогти", - зазначили у виданні.

Ізраїльський економічний кабінет відхилив пропозицію міністерства оборони дозволити деяким палестинським робітникам в'їзд до Ізраїлю. Ця ситуація викликала велике занепокоєння в Ізраїлі та США. Там побоюються, що масове безробіття серед палестинців може призвести до подальшої ескалації напруги та насильства.

Відносини України та Ізраїлю

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрілися в Нью-Йорку. Під час зустрічі Нетаньягу попросив карту світу, але представлена карта виявилася застарілою - на ній не було України, але був Радянський Союз. Помилку виявили перед зустріччю і карту встигли прибрати.

Крім цього Володимир Зеленський розповів прем'єр-міністру Ізраїлю Нетаньяху про зв'язок Росії з терористичним угрупуванням ХАМАС. В ході телефонної розмови Зеленський заявив, що Кремль надає підтримку терористам у проведенні операцій, включаючи допомогу ХАМАСу.

Також напад ХАМАС на Ізраїль погіршив відносини між прем'єр-міністром Ізраїлю та президентом РФ. Раніше вони підтримували тісний зв'язок навіть під час нападу Росії на Україну та співпраці з Іраном. Але Путін не висловив співчуття через загибель понад 1300 ізраїльтян, що стало причиною розколу.

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